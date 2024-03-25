关于沙门菌属细菌 这些事项请知悉

人民网北京3月25日电 （记者乔业琼）据长春疾控微信公众号消息，沙门氏菌病是指由各种类型沙门氏菌所引起的对人类、家畜，以及野生禽兽致病的不同形式的总称。如果上吐下泻还发烧的情况，需警惕沙门氏菌感染。

人群对沙门氏菌普遍易感，感染的程度与菌种毒力及宿主免疫状态有关。一般幼儿和老年人，以及慢性疾病患者感染严重，尤其是一岁以内婴幼儿，由于其免疫功能尚未成熟，所以易被感染。而老年人和慢性消耗性疾病如系统性红斑狼疮、白血病、淋巴瘤、肝硬化等的患者，发病率高，症状严重。未患过伤寒和未接触过菌苗的个体，均易感。伤寒发病后可获得较稳固的免疫力，第二次发病少见。伤寒和副伤寒之间没有交叉免疫。

最常见的引起食物中毒的沙门氏菌有鼠伤寒沙门氏菌、猪霍乱沙门氏菌、肠炎沙门氏菌等。这种细菌在外环境中的生存能力较强，在水、牛乳及肉类食品中能生存几个月，其繁殖的最适温度为37℃。乳和乳制品中的沙门氏菌经巴氏消毒或煮沸后会迅速死亡。

加强饮食卫生、防止污染的食品及水源经口感染、携带者积极治疗、皮下注射死菌苗或口服减毒活菌苗是预防沙门菌属细菌传染的主要措施。临床治疗是根据体外药敏试验结果选用合适的抗生素，保持水及电解质的平衡，积极处理并发症，如肠出血、肠穿孔、胆囊炎、心肌炎等。