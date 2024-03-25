关于百日咳，这些知识你需要了解

人民网北京3月25日电 （记者孙红丽）什么是百日咳？百日咳是如何传播的？如何预防百日咳发病？国家疾控局微信公众号近日发文提醒，接种含百日咳成分疫苗是预防百日咳最经济最有效的手段，可有效降低感染发病和重症病例发生风险。另外，佩戴口罩是预防呼吸道传染病的重要措施，可有效减少病原体传播。

什么是百日咳？

百日咳是由百日咳鲍特菌引起的急性呼吸道传染病，为法定报告的乙类传染病。该病病程较长，典型病例可表现为持续2—3个月的咳嗽，故称为“百日咳”。

百日咳是如何传播的？

百日咳主要通过飞沫传播。感染者是主要传染源，对婴幼儿来说，感染百日咳的父母或其他同住人员是主要传染源。

百日咳对哪些人群危害最重？

各年龄人群均可见百日咳发病，其中无免疫史的婴幼儿发病风险更高。患儿年龄越小，出现并发症和重症的风险越高，严重者甚至导致死亡。

如何识别百日咳？

它有哪些临床表现？

典型的百日咳病例，可表现为上呼吸道感染症状1—2周后，出现阵发性痉挛性咳嗽，并伴有鸡鸣样声音，咳嗽夜间加重，可伴有呕吐。

婴儿病例、有疫苗接种史或百日咳病史者，感染后症状多不典型，其中婴儿病例感染后多无典型痉挛性咳嗽，易出现发绀、气促、呼吸暂停、甚至窒息，出现以上相关症状要及时就医排查，以免延误治疗。

如何预防百日咳发病？

接种含百日咳成分疫苗是预防百日咳最经济最有效的手段，可有效降低感染发病和重症病例发生风险。按照国家免疫规划程序，儿童应在3、4、5月龄和18月龄各接种1剂次含百日咳成分疫苗。适龄儿童应及时、全程接种含百日咳成分疫苗，未接种儿童应尽快补种。

佩戴口罩是预防呼吸道传染病的重要措施，可有效减少病原体传播。家长出现咳嗽等呼吸道感染症状，近距离接触照护婴幼儿时应科学佩戴口罩，降低婴幼儿的感染风险。

此外，公众要保持良好的卫生习惯，勤洗手、常通风，咳嗽或打喷嚏时用手肘或纸巾掩住口鼻，注意合理作息、适当的体育锻炼。