慢性病对老年人的听力有影响吗？

虽然听力损失在老年人群中常常被认为是听觉功能逐渐衰退的一种表现，但并不意味着随着年龄增加听力会变差。老年人的听力减退不仅仅与年龄相关，还有其他综合且复杂的原因，因此不同老年人听力损失程度是不同的。

慢性病对听力有影响吗？

首都医科大学附属北京同仁医院老年医学科主任医师王国宏在人民好医生科普直播间中介绍，高血压、糖尿病等慢性病对人体的损害可表现在身体的各个器官，如心、脑、血管和肾脏等，也包括眼睛和耳朵。

由于高血压、糖尿病等疾病可导致血管病变，包括大血管和微循环损伤。一旦血管受损，会使局部供血出现问题，导致局部组织缺血、缺氧。负责感知声音的内耳由微循环提供营养，如果出现微循环障碍会引起内耳组织缺血、缺氧，引起神经细胞损伤，导致听力下降。

听力损失要及时就医

首都医科大学附属北京同仁医院、北京市耳鼻咽喉科研究所主任医师刘博在直播间说，老年人的听力损失是慢慢发生的过程，就像高血压、糖尿病一样，也属于慢病管理的范畴。如果老年人在日常交流中出现听不清、打岔等情况时，建议咨询社区医师、老年科医师或者到医院进行听力检查。

当出现听力问题时，要观察听力是进行性发展加重还是存在波动性。所谓波动性就是听力时好时坏，需要专科医师进行诊断和治疗。对于无法通过药物和手术治疗的听力损失要及早使用人工听觉的干预方法，就是我们常说的助听器和人工耳蜗等等。

如何预防听力损失

王国宏说，日常做好慢病管理对预防听力损失很重要。一是生活方式的改善；二是提高慢病治疗的长期依从性；三是注意药物引起的不良反应，特别是会引起听力减退的药物。

刘博介绍，老年人及家人要意识到，听力下降不仅是年龄增加、机体衰老所致，多种慢病对听力下降的推动作用也很明显。日常与听力下降的老年人沟通时，不要一味大声喊，因为老年人对声音反应会比较慢，要放缓语速，一字一句，耐心交流，让老人有充分的时间去反应和理解。