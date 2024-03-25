老年人听力出现问题后如何干预？

老年听力损失是指因年龄增长（60岁以上）、耳科疾病、遗传因素、噪声损伤、耳毒性药物以及代谢性疾病和不良生活习惯等因素导致的听觉功能下降的总称。老年听力损失的治疗、干预与其病因密切相关。

听力下降的主要表现

首都医科大学附属北京同仁医院耳科主任医师郝欣平在人民好医生科普直播中介绍，造成老年性听力损失的原因主要分为两种：一是全身器官功能自然退化，退化的速度快慢因人而异；二是非自然退化的因素，包括环境噪音、服用耳毒性药物或突发性耳聋、中耳耵聍栓塞等其它疾病所引发。如心血管疾病、糖尿病等也可以加速老年性耳聋的发生发展。

老年性听力损失大多是双耳的，听力损失程度可以不一致，但均呈现逐渐加重的现象。听力损失也就是听力下降，表现为老人听不见别人讲话、重复性提问等，主要症状为耳内有蝉鸣声、“嗡嗡”声、“嘶嘶”声等响声。言语识别能力下降，主要表现为听得见但听不清，或者轻声听不清，大声又嫌吵。

老年听力损失不是必然

首都医科大学附属北京同仁医院防聋办公室主任、北京市耳鼻咽喉科研究所研究员王硕在人民好医生科普直播中说，临床中经常遇到这样的误区，很多人认为年纪增长，听力下降，这是挺正常的一件事。老年人的听力下降其实是多种原因导致的，掌握正确的用耳习惯，做好慢病管理，可以延缓老年听力下降。此外，听力损失出现时，需要积极干预，延缓听觉功能退化很重要。

老年听力损失不仅发病率高，还会给老年人带来严重危害，影响老年人生活水平。主要危害包括：言语交流能力下降、情感和社会交流能力下降、认知能力下降、避险能力下降、照顾者负担重等。

听力损失的干预

郝欣平说，对听力损失进行干预，老年人自身或家庭成员、看护人员的细心观察至关重要，独居老人需特别关注，发现问题后及时到医院就诊。就诊后专业的耳鼻喉科医生会根据患者情况进行检查，确定听力损失情况，排除中枢疾病。根据个人情况，听力损失情况可以选择药物、手术、助听器验配，甚至人工耳蜗植入等方法进行治疗。

已经形成不可逆的永久性听力损失人群可以考虑佩戴助听器。“换句话说，有一定程度的听力下降，但还有残余听力的人，应尽早佩戴助听器。”王硕说。需要注意的是，助听器越早佩戴越好，因为助听器可以保护残余听力，延缓听力下降的速度。如果长时间处于听不到声音的状态，缺乏声音的刺激，会出现大脑听觉中枢处理声音信息的能力退化，此时再佩戴助听器的效果不如早期佩戴助听器的效果好。