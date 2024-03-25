科学杂志《成瘾》3月21日发表的一项新研究显示，刚开始吸烟和终生吸烟都可能增加腹部脂肪，特别是内脏脂肪。内脏脂肪与心脏病、糖尿病、中风和痴呆症的高风险有关。

吸烟者相较于不吸烟者，通常体重更轻，然而他们的腹部及内脏却积聚了更多的内脏脂肪。这种内脏脂肪极难被察觉，有些人腹部外观平坦，但实际上内脏脂肪含量已经悄然升高。这种隐藏的健康风险，会大幅增加罹患严重疾病的可能性。最新研究提供有力证据，揭示了吸烟可能是导致这种难以觉察的脂肪积累的支持性证据。

丹麦哥本哈根大学研究人员采用孟德尔随机化（MR）统计分析方法，调查了120万刚开始吸烟的人和超过45万终生吸烟者，同时还研究调查了60多万人体脂分布，结合基因研究结果，以确定吸烟与腹部脂肪增加的因果关系。

从腰臀比测量可以看出，刚开始吸烟和终生吸烟都可能会导致腹部脂肪增加。进一步分析确定，吸烟者腹部多余脂肪主要是内脏脂肪，而非皮下脂肪。

研究发现，吸烟对腹部脂肪的影响似乎与吸烟者的社会经济地位、饮酒情况、多动症等其他因素无关。

从公共卫生角度来看，这些发现凸显了预防和减少吸烟的重要性。因为这不仅能够降低吸烟对肺部、心脏等直接器官的伤害，还能有效遏制内脏脂肪增加，从而降低与之相关的各类慢性疾病的风险。