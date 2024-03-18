报告称居民日平均睡眠不足7小时 “00后”入睡困难

中新网北京3月17日电(记者 张尼)你每天几点能够入睡？如果回答是23:00之前，那么恭喜你，你可能已经击败了大多数人。如果你从未遭遇过失眠困扰，那你就是“人中龙凤”。

日前公布的《2024中国居民睡眠健康白皮书》显示，居民整体睡眠质量欠佳，“00后”入睡困难……

居民日平均睡眠不足7小时

16日，中国睡眠研究会在北京发布世界睡眠日中国年度主题——“健康睡眠 人人共享”，并启动全国大型睡眠科普活动，《2024中国居民睡眠健康白皮书》也同步发布。

这份调查报告显示，居民平均在零点后入睡，夜间睡眠时长普遍偏短。平均夜间清醒次数不多，但总体睡眠得分为75分，还有较大提升空间。

另外，28%的人群夜间睡眠时长不超过6小时，64%的人睡眠质量欠佳(<80分)，其中睡眠质量较差(<70分)的人群占比22%。

大多数人都曾有过睡眠困扰，主要的睡眠困扰有：夜醒/早醒、入睡困难、夜间如厕。另外报告还提到，被调查对象中，失眠问题不容乐观，59%的人存在失眠症状，完全无睡眠障碍人群仅占19%。

“00后”入睡困难，大学生“沉迷”手机

本次发布的调查结果还显示，仅有29%的被调查人群在23:00前入睡，47%的人群在零点后入睡，13%的人群在凌晨2:00后入睡。这其中，“00后”平均入睡时间为00:33，“70前”入睡时间为23:02。

“70前”及“70后”的已退休人员常被夜醒/早醒、夜间如厕困扰，“00后”和“90后”的年轻人则困扰于入睡困难。

针对大学生群体，调查显示，56%的大学生每天使用手机超过8小时，且有51%的人在零点后入睡，更有19%的人入睡超过凌晨2:00。

另外，上班族群体在非工作日夜间睡眠往往更充足，比工作日平均多睡33分钟，入睡、觉醒时间也会比工作日晚一点，而大学生非工作日的入睡、觉醒时间会比上班族更晚。

饮酒频次越高，睡眠质量越低

本次发布的报告还揭示了睡眠与生活方式之间的关系。

数据显示，热爱运动的人群(月运动频次>=10次)偏向于早睡早起，平均23:56入睡，7:26觉醒，比月运动频次<=3次的人群的夜间睡眠时长少将近14分钟。

饮酒人群比不饮酒人群平均每晚少睡27分钟。饮酒频次越高，睡眠质量越低，每周饮酒大于7次的人群比从不饮酒人群，睡眠得分低4分。

另外，随着BMI(体重指数)的增大，睡眠得分大于80分的人群比例逐渐减少。当BMI大于等于28时，只有21%的人群睡眠得分大于80。