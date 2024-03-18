让保质期信息一目了然

近日，有读者来信反映，部分预包装食品的生产日期、保质期等标签的标注位置不固定，标注方式也不尽相同，影响了消费者的选购，也给经常要检查食品日期的商家带来了困扰。

湖南娄底市读者张女士讲述了她的经历：在购买饮料时，虽然包装上写着“生产日期见喷码”，但喷码位置并不固定。有时隐藏在商品名称下，有时又混杂在产品信息中，还有的藏在与包装颜色几乎一样的地方，还得找对角度才看得见。浙江杭州市读者刘女士也表达了类似困扰：“我买的一些真空包装食品，生产日期喷在包装上起皱弯曲的地方，那里的数字都变形了，看得我眼睛都花了。特别是袋装食品，有些标在折边内，开封时还可能把信息撕毁。”

见包装背面、见瓶身、见打码处……食品包装上的生产日期并非在统一位置印刷。还有不少读者、网友表示食品包装上生产日期和保质期的字号过小，识读困难。部分包装上标注的字体颜色与包装底色过于接近，增加了识别难度。

业内人士表示，有的不良商家会在消费者不易察觉的地方打印喷码，这不仅影响消费者的购物体验，还危害食品安全。

不仅生产日期标注不明确，保质期标注也不统一。“有些产品标注保质期天数，有的则标注到期日，每次购买都得仔细算算。”浙江衢州市读者杨女士疑惑，“为什么不能统一标注生产日期和到期日，这样避免了复杂计算，也能够直观知晓距离商品过期还有多久。”

内外包装标注差异也是一个让消费者头疼的问题。多数食品只在外包装上标注关键信息，而内包装则省略。但有的超市拆开外包装零售食品，若外包装丢失，内包装上没有生产日期和保质期的信息，消费者难以判断食品是否安全。

“每次计算预包装食品的到期时间都感觉很不方便。”四川成都市读者刘云林表示，自己经营着一家小超市，经常要录入大量的食品信息，发现各个厂家对生产日期的标注位置不固定、印刷不规范，而保质期的标注方法也不统一。“每个商品都要仔细找生产日期和保质期，而且还得计算什么时候到期，工作比较复杂，导致过期商品不能及时下架处理，增加了经营风险，也会侵犯消费者权益。”刘云林说。

根据食品安全法的规定，预包装食品标签上应当标明生产日期和保质期，并且显著标注，容易辨识。而《预包装食品标签通则》作为食品安全国家标准，则对生产日期和保质期作出了详细规定。例如，对于标注位置和清晰度，要求清晰标示预包装食品的生产日期和保质期，应当醒目、持久，使消费者购买时易于辨认和识读。

规范标注预包装食品日期，是尊重和保障消费者合法权益的体现，也是推动食品行业健康发展的重要基础。清晰、易读的食品日期标签能更好地提升消费者购买体验。

对此，浙江大学光华法学院教授张占江建议，相关部门应进一步加强对食品安全的监管，依法查处不符合法律法规和国家标准的标注方式。根据实践中的新问题，对相关食品安全法律法规进行及时的修订和完善，加强食品标识监督管理。同时，督促生产者加大对食品日期标签的重视程度，提高生产日期和保质期标识的准确度和清晰度；增加销售者和消费者的食品安全相关知识，对食品安全标签的生产日期和保质期规定进行有效监督。

专家和读者表示，对于“清晰”的定义和“醒目”的标准因人而异，难以一概而论。但明确食品安全信息是生产商自觉追求的责任体现，应当重视消费者体验，设计易识读的包装标签。只有充分尊重消费者，才能更好地建立企业信誉，赢得市场青睐。

《 人民日报 》（ 2024年03月18日 07 版）