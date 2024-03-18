人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

健康“医”点通

全国爱肝日：警惕！这6个行为最伤肝

人民网记者 闫妍

2024年03月18日08:54 来源：人民网

3月18日是全国爱肝日。肝脏，是人体最大的解毒器官，也是新陈代谢最旺盛的器官。河南中医药大学第一附属医院脾胃肝胆病科副主任医师张传雷在接受人民网记者采访时表示，肝脏是人体重要的脏器之一，承担着合成、分解及储存物质等重要功能，但要伤害它却很容易。以下6个行为最伤肝，请大家警惕。

海报制作：实习生徐小岩

(责编：王仁宏、吕骞)




热门点击排行榜