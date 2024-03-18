健康“医”点通
全国爱肝日：警惕！这6个行为最伤肝
人民网记者 闫妍
2024年03月18日08:54 来源：人民网
3月18日是全国爱肝日。肝脏，是人体最大的解毒器官，也是新陈代谢最旺盛的器官。河南中医药大学第一附属医院脾胃肝胆病科副主任医师张传雷在接受人民网记者采访时表示，肝脏是人体重要的脏器之一，承担着合成、分解及储存物质等重要功能，但要伤害它却很容易。以下6个行为最伤肝，请大家警惕。
海报制作：实习生徐小岩
(责编：王仁宏、吕骞)
人民网记者 闫妍
3月18日是全国爱肝日。肝脏，是人体最大的解毒器官，也是新陈代谢最旺盛的器官。河南中医药大学第一附属医院脾胃肝胆病科副主任医师张传雷在接受人民网记者采访时表示，肝脏是人体重要的脏器之一，承担着合成、分解及储存物质等重要功能，但要伤害它却很容易。以下6个行为最伤肝，请大家警惕。
海报制作：实习生徐小岩
人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们 | ENGLISH
人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263 举报邮箱：jubao@people.cn
人民网服务邮箱：kf@people.cn 违法和不良信息举报电话：010-65363636 举报邮箱：rmwjubao@people.cn
互联网新闻信息服务许可证10120170001 | 增值电信业务经营许可证B1-20060139 | 广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号
信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号|京公网安备11000002000008号
人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved