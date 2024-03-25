头痛如何缓解？专家支招

经历过头痛的人都知道，头痛发作起来疼痛难忍，精神无法集中，严重时会影响生活和工作。那么，引起头痛的原因一定是在头部吗？如何缓解头痛？为此，人民网采访了首都医科大学附属北京地坛医院神经外科主任冯恩山。

冯恩山介绍，可将头痛分为以下四大类：神经痛，由于神经周围的物理或化学因素刺激，沿着神经走形的方向引起头痛；痛性神经病，因为神经本身的结构或功能有病理性改变造成神经分布区的疼痛；原发性神经痛，疼痛的原因尚未明确，偏头痛、丛集性头疼、紧张性头疼等均属于该类；头部以外的其他原因造成头痛，如牙疼、感冒、发烧、颈部疾病等引起的头痛。

吃止疼药缓解头痛可行吗？冯恩山表示，无论是神经痛还是痛性神经病，理论上吃止疼药是有一定作用的，但想完全控制住该类疾病，止疼药作用仍存在一定的局限性。一部分神经痛可以通过药物治愈，另一部分则需要其他干预方式。对于痛性神经病，应该去除病理性的改变，如炎症、肿瘤压迫等。

“截至目前，原发性头疼的机制有待进一步研究，因其复杂性，要根治有一定难度。”冯恩山建议，在日常生活中，应避免熬夜、喝酒、劳累、应激、紧张等可能诱发头痛的因素，可通过心理调节与保持规律生活等方式来减少头痛发作。

“出现头痛症状时，应及时前往医院，通过检查来排除病因、辅助诊断。通常包括血管的检查、核磁的检查以及查体，再结合医生经验，进行全方位的综合考虑。另外，还可能需要做造影检查排除颈部病变。”冯恩山提示。