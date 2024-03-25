新技术打破子宫内胎盘功能研究瓶颈

记者24日从西安交通大学获悉，该校第二附属医院小儿外科黄强教授与杜克大学生物医学工程系合作开发的小鼠活体胎盘成像技术，实现了在子宫内研究胎盘功能的设想，突破了进行胎盘研究的技术限制。相关科研成果日前在线发表于国际期刊《科学·科学进展》。

作为孕育胎儿中的关键器官，胎盘在母胎疾病的发病中扮演着重要角色。然而由于胎盘位置的局限，目前在子宫内研究胎盘的手段非常有限。深入研究胎盘功能以及胎盘在母胎疾病中的作用，迫切需要进行活体胎盘研究的方法。

西安交大科研团队在前期研究的基础上研发了全新的胎盘“窗”，使胚胎第7天起至小鼠分娩前的全周期活体胎盘成像成为可能。

同时，通过与最新的光声显微镜和双光子显微镜技术结合，科研人员成功观察了小鼠胎盘在形成初期至分娩前的发育过程，分析了胎盘在发育过程中血氧饱和度和血管周径的变化，以及发育过程中胎盘在细胞水平的改变，首次在活体中证实了胎盘在发育过程中的血管重塑。

在酒精、母鼠心跳骤停以及妊高症模型中，科研人员详细观察了胎盘在这些疾病中的血氧饱和度和血管周径的变化，首次实现了母胎疾病中的胎盘高分辨成像，为研究胎盘在这些疾病中的作用和机制提供了基础。

据悉，该研究是黄强教授团队继在《科学》《细胞·干细胞》发文后，在活体成像领域的又一重要突破。其研究中结合外科手术、生物医学工程、机械制造、3D打印等多个领域的先进技术，是多领域学科交叉的综合成果。