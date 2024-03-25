让更多人真切体验中医的疗效（侨界关注）

吕梅（后排左一）和丈夫及友人接待浙江大学医学院参访团。

受访者供图

中康中医诊所位于葡萄牙首都里斯本。来这里看病的有葡萄牙人、华侨华人、旅居葡萄牙的外国人等来自世界各地的患者。神奇的东方医术总是令他们赞叹不已。这里，有一双妙手悬壶济世，有一颗仁心无微不至，有一朵玫瑰静静绽放——她就是来自中国的女中医师吕梅。

海外开诊所

1985年，吕梅考入南京中医学院（南京中医药大学前身）的针灸专业，开启了她的学医生涯。“小时候，我对各种动植物都很感兴趣，最常读的两本书是《十万个为什么》和《医药大全》，之后选择学医也是很巧合的事情。”吕梅回忆道。

本科毕业后，吕梅被分配到南京市儿童医院中医针灸科工作，正式成为了一名临床医生。5年后，她顺利成为了一名主治医师，并受原卫生部派遣赴南美圭亚那参加为时2年的援外工作。

2000年回国后，吕梅决定回到母校攻读博士学位，毕业后的她选择留校担任教职。在此期间，她教授了许多来中国学习的留学生。渐渐地，她萌生了去海外推广中医的想法。

早年，中医在海外认知程度不高，针灸先于其他疗法先抵达海外，并逐渐为人所知。2003年，葡萄牙为包括针灸、草药等六种非传统疗法立法，惠及了众多中医从业者。吕梅说：“我那时外语好，也有出国经验，听说葡萄牙要为中医立法，我便更动心了。”

选择葡萄牙的另一个原因是吕梅的丈夫来自葡萄牙。他在当地的里斯本中医学校学习中医后来到吕梅的母校继续深造。“这个真的很巧，算起来他也是我的师弟了。”吕梅笑着说。

2005年，吕梅签约里斯本中医学校来到葡萄牙。除了教学工作，吕梅和丈夫还在里斯本开办了中医诊室。但由于各种原因，当地中医从业的具体行规迟迟未能出台，让两位怀揣理想的中医人颇为失望。“我觉得中医在海外发展最需要的是法律的保护。”吕梅说。

吕梅和丈夫考虑许久，决定成立协会，与一些中医从业者和中医学生合作，共同关注立法工作进程。葡萄牙南京中医药空间协会就此诞生。“那段时间对我们来说非常艰难，道路中充满坎坷。不过好在最终的结果令人欣慰。”吕梅回忆道。

2017年，葡萄牙终于颁布了非传统疗法的具体法规，中医药行业的具体规范也在2018年正式公布。吕梅和丈夫的努力没有白费，葡萄牙从事中医药工作的人士也终于得到了明确的法律保障。

行医是乐事

踏上中医的这条路后，吕梅从来没有后悔。“学习和践行中医之道，对我整个人生的价值观影响很大。”吕梅说。

2015年，吕梅和丈夫开设了中康中医诊所。诊所不大，150平方米的面积里有5间诊室，一周大约接诊50到60位患者。“我们医生这个行业就是与患者打交道。对医生来说，每一天的工作都是充实和满足的，因为能够真正帮助这些患者，我感到非常开心。”吕梅说。

平日里，吕梅一直在诊所忙碌，前来就诊的患者最终都成了她的朋友。“每逢过生日，这些患者朋友们常常带来各种惊喜，让我非常感动。这种医患之间的朋友关系真的非常单纯和美好。”吕梅微笑着说道。

中医要想在海外得到真正的认可和发展，“疗效”是一大关键。“我们诊所一直注重的都是疗效。如果我们可以将9分、8分的疼痛降至4分、3分，绝不会降至7分、6分。疗效立竿见影，医生和诊所才能获得信任。这些患者将诊所推荐给他们的亲戚朋友，来就诊的人就越来越多。”吕梅说，“有位英国患者因耳鸣一直没有得到很好的治疗，还特意坐飞机到我们这里就医。”

2019年夏天，一位患了湿疹的美国退休教师经人介绍来到中康中医诊所就诊。在此之前，她身上奇痒难耐，十分痛苦，结果在吕梅这里经过一个月的治疗，竟然痊愈了。她感恩地说：“吕医生很有耐心，总是一边扎针，一边不厌其烦地开导我要树立战胜疾病的信心。”

“来我们诊所看病的一半以上都是外国人，由于他们的文化背景不同，对中医强调的气血、阴阳等概念不太理解。但是，随着我们中医不断走向海外，让外国人真切地体验中医的疗效，他们不但开始接受针灸，愈来愈多的人也开始接受中药和其他中医疗法。”吕梅说。

对于诊所的工作，吕梅始终亲力亲为。“很多患者都是冲着我来的，只要我有时间，就会坚守在岗位上。给患者看病是我的兴趣，让我非常有成就感。”吕梅说。

未来路还长

提到未来的规划，吕梅说：“我们这些在中国顶尖中医学院培养出来的学生，都曾以为自己是‘天之骄子’。虽然应对一些日常的临床实践有越来越多的心得，但仍觉得自己与老一辈的中医有着很大差距。”

中医思维是中医的关键。2016年，吕梅在海外参加学术会议，因丈夫的健康问题专门咨询了一位生活在意大利的老中医。“那位老先生将我点醒，说没想到我这样一个中医博士竟然忘了用中医的思维去思考问题。”吕梅惭愧道。

从那以后，吕梅开始更多地思考中医的理念问题。“我从学中医到现在，已经快40年了。我希望将自己在临床上的经验整理出来，提升自己的同时，也可以分享给他人。”从知识到实践，再到理念思维的提升，吕梅在中医的道路上越走越远。

有关中医在海外立法的问题，吕梅还在继续努力。“虽然有关中医从业的法律法规明确颁布了，但是有关教育和课程的规定却没有出台。教育是大计，没有合格的中医人才的培养，海外的中医事业就很难继续发展下去。”吕梅说。

2019年，吕梅和丈夫成立的葡萄牙南京中医药空间协会迎来10周年庆典。协会成立至今，一直为葡萄牙中医行业的立法工作努力，取得了不少进展。未来，协会打算培养更多的中医人才。“中医的传承需要接班人。我们诊所通过日常的教学合作，正在培养一批又一批合格的人才。希望这些优秀的年轻人能够把我们的事业传承下去。”吕梅说。