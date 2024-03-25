让药品说明书看得清看得懂（金台视线）

“大部分药品说明书字号太小了。”近日，本报收到江苏南通市老年读者黄洪章的来信。他在信中表示，一些药品说明书不但老年人看不清，年轻人也很难看明白。他还附了几份药品说明书，其中一张药品说明书上，1平方厘米竟印了42个汉字和标点。

黄洪章所说的药品说明书问题已经是个老问题。有人形容，药品说明书字小得“1粒米可以盖住4个字”。药品说明书除了字号太小，用语也过于专业化，让不少病患头疼。此外，目前几乎所有药品无论是外包装还是内标签均无盲文标注，视障病患更是无所适从。

“药品是特殊的商品。”民航总医院药剂科主任药师孙瑞芳介绍，药品说明书是包含药品安全性和有效性等重要信息的法定技术文件。依据2006年6月实施的《药品说明书和标签管理规定》，药品说明书应当包含药品安全性、有效性的重要科学数据、结论和信息。尤其是药品内标签，根据规定应当包含药品通用名称、适应症或者功能主治、规格、用法用量、生产日期、产品批号、有效期、生产企业等内容。

“涵盖信息多，又只能写在一张纸上放进包装盒，字号大小难免受限。”孙瑞芳说，由于药品说明书是指导安全、合理用药的重要依据，应包含安全有效用药所必需的科学信息，同时要求对疾病名称、药学专业名词、药品名称、临床检验名称和结果的表述采用国家统一颁布或规范的专用词汇，度量衡单位也应当符合国家标准的规定，所以会导致公众有看不懂的感觉。

实际上，患者最需要了解的是药品说明书中的用法用量及一些注意事项。不过，目前所有药品提供的都是同一版本说明书，并未区分读者是病患还是专业医护人员。“看不清、看不懂药品说明书，影响病人用药安全。”黄洪章建议，对药品说明书进行适老化改造，以方便老年病患。

有读者表示，以目前的科技水平，科学、规范、准确的表述和病患无障碍阅读并不冲突，药品说明书和标签完全可以做到二者兼顾。北京大学医学人文学院医学伦理与法律学系教授王岳建议，可在药品说明书或标签上印上二维码。如果老年人看不清，可以使用智能手机扫描二维码，获取大字的电子版。他还提出，应修改相关规定，把制作电子版说明书作为药品企业必须履行的强制性义务。通过进一步完善管理制度，从根本上解决老年人看不清说明书的问题。

药品说明书看不清、看不懂的问题，受到一些全国人大代表的关注。2023年5月，有全国人大代表向最高人民检察院（以下简称“最高检”）提出针对这一问题开展检察公益诉讼的建议。最高检采纳代表建议，决定直接立案办理，充分发挥检察一体化办案优势，同步指导江苏、上海、广东、湖南等地检察机关推进专案办理。

2023年6月，全国人大常委会审议通过了无障碍环境建设法，规定国务院有关部门应当完善药品标签、说明书的管理规范，要求药品生产经营者提供语音、大字、盲文、电子等无障碍格式版本的标签、说明书。同年8月，最高检与国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）就药品说明书适老化无障碍改造公益诉讼专案进行了磋商，并在药品说明书无障碍改造路径、推动出台配套规定等方面达成共识。

2023年10月底，国家药监局决定在部分口服、外用等药品制剂中开展药品说明书适老化及无障碍改革。这份改革试点方案提出3种改进方式：一是提供完整版的药品说明书，其中部分项目的字体、格式加大、加粗印制；二是提供完整的纸质版和电子版；三是提供简化版纸质说明书及完整电子版。同时，方案还提出，鼓励提供药品说明书、标签的语音播报服务、盲文信息，满足老年人、盲人和其他有视力障碍患者的安全用药需求。

就安全用药问题，孙瑞芳建议，“遇到用药疑问时，一定要学会向医生、药师求助。”患者可以通过医生的处方了解药品的用法用量，还可以在取药窗口向药师获得正确的用药方法；其次，许多医院已通过处方前置审核的终端，生成用药指导单。她还强调，社会公众要科学认识药师的重要性。药师具备系统的药学专业知识，很多医院设有用药咨询门诊，配置了专业药师为病患答疑。同时，建议各医院的药师们积极走进社区，开展安全用药的宣教活动，努力提高大众合理用药的健康素养。

药品说明书要方便阅知

现在一些药品包装很精致，但最大的问题就是说明书字太小，有的甚至连年轻人也看不清。

其原因是药品说明书需要涵盖的内容较多，一些制药企业为了节约成本，往往在巴掌大的纸上密密麻麻印满了文字。看似该有的信息一样不少，实际上给阅读增加了困难。尤其是老年人，即使戴上老花镜，也很难看清楚。

药品说明书关乎用药安全。到医院找医生开药，医生会告诉患者具体的用量和用法。但若是到药店自行购买非处方药，就需要自己看药品说明书，研究药品的用法用量了。最常遇到的问题，一是说明书字号太小，二是介绍药品的性能、副作用等事项时用语比较专业，导致普通人看不懂，说明书成了说不明的“糊涂纸”。

笔者建议，药品说明书字体变大些、内容简练些，将专业术语换成老百姓能理解的语言，最好还能利用智能科技，提供药品说明书的语音版，避免因为看不懂说明书引发的“药品滥用”或者“药品误用”问题。

河南平顶山市 张军停

药品用量说明应简便易行

现在的大多数药品说明书要素都比较齐全，有成分构成、药理作用、主治功效、禁忌事项、用法用量等。但还不同程度地存在着一些问题，给患者带来了诸多不便。

首先是字号太小，一些视力不好的人，尤其是老年患者根本无法看清。其次是用法用量五花八门，比如，有些药品含量与服用量单位不统一，需要换算；有些是片剂、胶囊，但用量却是多少毫克；有些中成药颗粒还标明一次服用“约半瓶盖”；有些儿童用药则是按体重确定服用量。服药之前，先要做算术题。

建议编写和印制药品说明书时尽可能地从患者需求出发。比如，可以将药品说明书分“概要”和“详细说明”两部分，把“概要”部分放大字号，并尽量做到简明扼要，一目了然；用法用量说明应简便易行，比如可以精确到片、粒，让患者不再为换算单位而苦恼。

另外，儿童用药如果要以体重确定服用量，不妨标明体重多少公斤服用多大量，为家长提供方便。

甘肃白银市 阎晋平

在药品外包装加注简明盲文

我的姥爷是名视障人士。一般的药品都没有盲文说明书，他服药时，都要先请别人看了说明书告诉他，才知道怎么吃、吃多少。如果服药的种类多了，怕他记不太清楚，家人都不敢让他独自服药，担心吃错。有一次，姥爷得了感冒，他一个人在家，咳嗽得厉害，想从药箱的几十种药品中找出常吃的止咳药，反反复复摸了半天，也没找到对的药，只能等家人回来再服药。

实际上，这是很多视障人士遇到的普遍问题。如果制药企业能在外包装上做些简单的盲文注释，比如药品功能、用法、用量，不需要增加制药企业太多成本，这样可以大大缓解视障人士的用药困难。

希望能出台一些政策或措施，要求或鼓励一些制药企业，至少在常见药品的外包装上用盲文将药品功效、用量、用法等简要信息进行明确标注，让他们可以简单快捷地捕捉到药品的相关信息，为他们安全用药提供方便，也可展现社会对于视障人士的特别关怀。

湖北武汉市 汪媛媛

《 人民日报 》（ 2024年03月25日 07 版）