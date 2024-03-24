终结结核流行 技术创新带来新机遇

人民网北京3月24日电 （记者杨迪）2024年3月24日是第29个“世界防治结核病日”，主题是“你我共同努力 终结结核流行”。围绕我国终结结核病目标如何实现，日前，在北京大学社会化媒体研究中心举办的主题沙龙上，多位来自结核病防控一线的专家发表了自己的看法。

结核病“发现难”

与许多国家一样，“因症就诊”是当前我国结核病患者发现的主要方式。“目前结核病防治面临的主要困难在于早期发现，结核病具有一定的隐匿性，约20%的疑似病例没有症状。”中国疾病预防控制中心结控中心主任赵雁林说。

从结核病发病和传播规律来看，赵雁林认为，亚临床期结核病患者（体内有病变但临床没有表现，用现在的医学手段可以检测到）和活动性结核患者是非常重要的两个群体，如果能够关口前移，尽早发现这两种结核病人并加以干预阻断传染，便能够减少其在社区中的传播。而要阻断这两个群体的传播，对高危人群的筛查和早期干预就显得尤为重要，这也是从技术层面升级防治策略的核心措施。

“几天前，世卫发出紧急呼吁，要求各国加大对结核病筛查和预防性治疗的投入和推广，实际上能否下定决心制定全新的防治策略，也是中国终止结核的关键所在。”比尔及梅琳达·盖茨基金会北京代表处副主任、首席代表顾问杨建悦表示，最新的研究表明，未就诊的病人导致的结核病传播占结核病社区传播的70%，因此主动筛查以及预防性治疗的策略对降低结核病的发病率和死亡率有重要作用。

技术创新或带来新机遇

虽然距离终结结核病目标仍有不小的距离，但技术的进步使我国结核病防治获得了前所未有的新契机。杨建悦指出，一方面，我国进行主动筛查的诊断技术和基础设施日趋完善、成熟，包括舌拭子快速检测技术、AI辅助阅读胸片等技术也日渐完善。另一方面，基于现有公共卫生常规工作辅以对中高疫情地区进行重点筛查的策略可以提高筛查效率，控制检测成本。“如果可以抓住契机、下定决心，制定全新的防治策略，在早期主动筛查和有效治疗方面取得切实的突破，中国将有望成为首个在2030年实现发病率下降80%的高负担国家，并给全球终止结核带来希望。”杨建悦表示。

作为全国结核病疫情最低的省份之一，江苏省疾控中心慢性传染病预防控制所所长竺丽梅介绍，早在2021年，江苏省就建立了省卫生健康云影像平台，所有公立医院和部分民营医院的所有影像资料都上传到平台，从而实现影像资料的统一存储、统一质控和统一调阅。去年年底，还将AI人工智能阅片系统装在云影像平台上，未来有望在全省范围内通过人工智能辅助阅片实现包括肺结核在内的肺部疾病的早期发现。

在云南省，信息化手段让患者免去了奔波于各个医疗机构之苦。云南省疾病预防控制中心结核病防治所所长许琳介绍，依托基本公共卫生管理系统，云南省将患者筛查路径和筛查结果联通起来，各个医疗机构都能通过该系统看到患者的情况。为了提高诊断的准确性，云南省还将快速诊断技术下沉到基层医疗结构，至2020年，云南省实现了全省县（市、区）级分子生物学检测技术全覆盖。

终结结核病目标明确

有了新技术手段的帮助，该如何实现世卫组织提出的终结结核病的目标？赵雁林指出，结核病患者关爱行动、无结核社区行动和全社会动员行动是目前我国结核防治领域这些年来推行的三大行动。其中“无结核社区”是指常住人口的结核发病率低于十万分之十，目前采取的主要措施就是主动筛查、预防性干预等综合防治措施。

“现在已经在全国400个区县开展无结核社区行动，在主动筛查加预防性治疗综合措施情况下，预计可以在三到五年的时间内，可以使结核病发病率降低50%-90%。”赵雁林表示，未来，希望从点到线、由线到面的逐步扩展，从无结核社区到无结核区县、无结核地市、无结核省，乃至我国实现终结结核流行的目标。