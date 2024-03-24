中新健康丨《阿尔茨海默病早防早治联合提示》在京发布

由中国老年保健协会阿尔茨海默病分会、中国老年学和老年医学学会老龄传播分会共同主办的“2024年START记忆门诊行动暨痴呆防治科普传播活动”23日在北京举行。该项行动计划在全国10个地区开展系列培训，在重点城市举办35场巡讲，协助至少50家医疗机构设立记忆门诊，并培训1000名记忆门诊医疗护理骨干。会上，四家专业机构联合发布了《阿尔茨海默病早防早治联合提示》，就早预防、早发现、早诊断、早治疗给出了十条重要提示。

控制危险因素可预防或延缓40%的痴呆

阿尔茨海默病是最常见的痴呆类型，约占痴呆的60%至70%。当前，我国老年人群中约有1500万痴呆患者，其中1000万是阿尔茨海默病患者。

中国老年保健协会阿尔茨海默病分会主任委员解恒革表示，有研究发现，全球约半数以上的痴呆负担是由潜在的、可干预的危险因素所致，包括糖尿病、高血压、高血脂、中年期肥胖、吸烟、过量饮酒、缺乏运动、低教育、抑郁、社会孤立等。加强教育和对可改变的危险因素进行干预，可预防或延迟全球以及我国约40%的痴呆发生。

中国健康教育与促进协会常务副会长及秘书长孔灵芝表示，阿尔茨海默病与慢性病具有许多相同的危险因素；早预防、早发现、早诊断、早治疗的策略和应对慢性病一贯的策略是一致的，与我国卫生与健康工作方针中一直强调的“预防为主”也是契合的。孔灵芝还强调了提高认知的重要性，并呼吁社会各界共同努力，提高公众对于阿尔茨海默病的认知，助力疾病防控。

“四早”及时干预阿尔茨海默病

当天，中国老年保健协会阿尔茨海默病分会联合中国老年学和老年医学学会老龄传播分会、中华预防医学会健康传播分会、中国健康促进与教育协会健康传播分会发布了《阿尔茨海默病早防早治联合提示》，包括“早预防，控制疾病危险因素”“早发现，识别疾病警示症状”“早诊断，获得更多干预机会”“早治疗，延缓疾病发生发展”四个部分的内容。

解恒革在作解读时表示，阿尔茨海默病常在不知不觉中发病并逐渐进展，从最初的记忆减退逐渐发展到不认识家人、失去日常生活能力、行为和人格异常，最终完全依靠他人照护，给家庭带来沉重的心理压力与经济负担。

年龄是阿尔茨海默病发生的最重要危险因素，常见于65岁以后发病。在60岁以上人群中，年龄每增长5岁，患病率就会增加1倍。

《联合提示》介绍了阿尔茨海默病的早期迹象，包括记忆减退、做不好熟悉的工作、语言能力减退、搞不清时间和地点、判断思维能力减退、把握做事进度有困难、东西放错地方、情绪和行为出现改变、理解视觉和空间信息有困难、从工作或社会活动中退缩等。解恒革强调，若发现早期迹象，家人应当陪同老人及时就医，接受更全面的认知检查、风险管理、慢性病防控管理与专业化咨询。

《联合提示》还提到，早期治疗是延缓疾病的最佳选择。在医生的指导下停止服用加重记忆减退的药物，早期、长期、规范的阿尔茨海默病药物和非药物治疗，可最大限度保存患者的认知能力和生活功能，减少行为问题的发生，达到延缓疾病进展、改善生活质量的目的。

2024年“START记忆门诊行动”启动

当天，各方专家共同启动了2024年“START记忆门诊行动”。“START”的含义是Screen筛查、Talk权益、Alzheimer诊断、Redflag预警、Treatment治疗，体现了记忆门诊的核心能力。项目将通过年度科普传播与公益筛查活动、痴呆诊疗病历质量提升行动、认知诊疗指南专项培训辅导行动、转诊服务网络/患者安全行动、前沿诊疗照护技术推广专项行动等内容，提升临床各级医务人员的痴呆综合服务能力。

据解恒革介绍，中国老年保健协会阿尔茨海默病分会于2012年启动了记忆门诊创建计划，已累计开展培训50余场，协助全国270家医院建立记忆门诊，培养各层次记忆门诊医务人员5000余人。2023年新版本“记忆门诊地图2.0”收录的记忆门诊已达660个。为了促进大型三甲医院和基层医院上下联动，提升基层医师规范化诊疗技术和公众对疾病的认知，START特别设立了“认知障碍疾病症状管理规范化诊疗促进行动”，计划组织专家下基层活动70场、义诊与患者教育活动100场。

解恒革还表示，以改善营养、加强锻炼、认知训练、社会参与以及心脑血管危险因素管理等，对脑功能及慢性病进行综合干预，能带来多重健康获益。同时，基于健康人群的防治意识、高危人群的风险管控、痴呆患者的共病管理三级预防理论，将痴呆防治纳入国家慢性病一体化管理，建立与慢性病防控相结合的痴呆防治路径，在理论和实践中均具有可行性。