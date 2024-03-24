应对人口老龄化，记忆门诊如何更好“把记忆留住”？

“记忆门诊不应该仅仅围绕疾病，更多的是应该围绕健康去做工作。”中国老年保健协会阿尔茨海默病分会主任委员解恒革23日在北京接受记者专访时如是说。

当天，由中国老年保健协会阿尔茨海默病分会发起的“START-记忆门诊行动”在北京启动。解恒革在受访时表示，记忆门诊是一种专病门诊，设立初衷是为了方便有记忆力减退的老年人根据自身症状到医院就诊，同时希望以这种方式唤起老年人群和社会各界对记忆力减退的重视，更好帮助老年人“把记忆留住”。

谈及记忆门诊的建设，解恒革介绍说，当前国内外对记忆门诊的设立与发展都给予了关注。据不完全统计，中国目前开设的记忆门诊超过660个，许多大型三甲医院的神经科、老年科、中医科以及精神卫生科室都设有记忆门诊。

在日前中国官方举行的一场新闻发布会上，国家卫生健康委员会医政司副司长李大川提到，推动医疗机构打破传统学科和科室的壁垒，构建以病人为中心、以疾病诊疗为链条的多学科融合型临床专科。这项工作开展的方向之一便是系统疾病领域，其中包括以阿尔茨海默病为代表的疾病。

解恒革谈到，记忆门诊的创立遵循了以多学科联合方式解决记忆疾病相关问题的设想。这是一种“一站式”的解决方式，既有神经科医生、护理研究专家等，也有认知训练和康复的团队参与其中；不仅解决患者的记忆力问题，对与记忆力损害有关的其他疾病、危险因素等也要进行一体化干预。

“在这样一个全链条的过程中，从健康宣教到疾病的预防、干预、诊断、治疗、护理等，记忆门诊的服务方式可以让老人少跑路，在‘一站式’服务中获得更好的医疗效果。”解恒革说。

预计“十四五”时期，中国的60岁及以上老年人口总量将突破3亿，从轻度老龄化进入中度老龄化阶段。在此背景下，发展记忆门诊，帮助老年人“留住记忆”的迫切性凸显。

解恒革说，伴随人口老龄化趋势，出现记忆力减退问题的老年人数量会越来越多，而目前能够投入到记忆门诊服务中的人力仍有不足。一方面，记忆门诊服务要向基层下沉，基层医疗卫生机构的医务人员要掌握识别记忆障碍的基本技能和干预、治疗措施。

另一方面，三甲医院要把临床和科研做得更扎实。基层医疗卫生机构解决不了的问题，可以向上级医院转诊；上级医院明确诊断和治疗方式后，再回到基层进行门诊随访、日常照护、居家服务等，打通渠道，各司其职。

这也是当天启动的“START-记忆门诊行动”的目标。据解恒革介绍，该项行动将在全国范围内开展一系列记忆门诊专项培训班和重点巡讲，计划培养约一千名记忆门诊专业医护人员，力争再有50家医疗卫生机构新建记忆门诊；还将为基层医疗卫生机构提供专项指导，面向公众开展健康科普，推动记忆门诊的建设与发展。