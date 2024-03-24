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中风患者不能通过扎针放血来急救

2024年03月24日09:26 来源：中国新闻网

　　中风时进行扎针放血一来没有效果，二来会延误治疗时机。面对中风患者，不要随意搬动，尤其是头部不能轻易晃动。转送病人时应使用担架抬送。

(责编：申佳平、杨迪)




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