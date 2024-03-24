我国科学家在第六大植物激素研究中取得重大进展

日常生活中，隧道可以帮助人们穿山越岭。在植物细胞内，当内部物质穿过细胞膜时，往往也会通过类似的“隧道”。记者从中国科学技术大学获悉，该校孙林峰教授团队近日在第六大植物激素——油菜素内酯的运输领域取得突破性进展，发现了油菜素内酯的首个运输蛋白。该研究成果3月22日发表于国际权威学术期刊《科学》杂志。

油菜素内酯又名“芸苔素内酯”，可以调控植物体的生长、伸长、开花和育种等多个方面，是一种高效广谱、无毒无害的新型植物生产调节剂。

1996年，科学界将其列为继生长素、脱落酸、细胞分裂素、乙烯和赤霉素之后的第六大类植物激素。它在细胞内部合成，但是需要运输到细胞外才能发挥作用。然而，它的运输过程却一直是个未解之谜，极大限制了油菜素内酯信号调控的研究。

油菜素内酯运输示意图。（中国科学技术大学供图）

在此次研究工作中，科研人员在研究第一大类植物激素——生长素的运输过程中，有了意外发现。科研人员介绍，ABCB19蛋白被广泛认定为生长素的运输蛋白，突变蛋白意味着功能破坏，即不再能运输生长素。但他们却发现，这一蛋白突变后的植株，其外形特征与其他生长素运输蛋白突变体表现得并不完全一致，于是怀疑，这一蛋白是否还运输别的植物激素？研究团队就此检验了该蛋白对其他植物激素的反应情况，最终发现了油菜素内酯的运输过程。

据了解，研究团队还与比利时根特大学尤金妮娅·拉西诺娃团队进行合作，在植物细胞内证实了ABCB19蛋白能够运输油菜素内酯，并且正向调控植物的油菜素内酯信号。

“ABCB19蛋白可以转运油菜素内酯是一个有趣的发现，团队为该领域研究作出了重大贡献。”审稿人评价道，这项成果填补了油菜素内酯运输关键领域的空白。

孙林峰表示，此次科研进展为后续研究提供了新思路。未来，相关研究将为人们理解、利用油菜素内酯信号促进农业生产提供更多帮助。