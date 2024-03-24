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国家出手教减肥了，文内食谱可照着吃，赶快收藏！

2024年03月24日09:09 来源：健康中国

　　华东地区

　　华东大部分地区主食以大米为主，有较丰富的湖鲜、河鲜等水产品，口味偏清淡，具有东方健康膳食模式的特点。本系列食谱遵循成人肥胖患者食养原则，合理搭配华东地区特色食材，尊重本地区传统饮食文化，保留特色饮食，并控制油、盐、糖使用量。

(责编：申佳平、杨迪)




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