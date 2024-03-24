中医药来到了巴西首都

46岁的巴西摄影记者卢西奥患肩胛和腰部疾病已有多年，多次接受西医诊疗而效果一般。22日，在报道首届拉丁美洲中医药大会暨第二届巴西中医药国际大会期间，半信半疑中接受了20分钟中医正骨治疗后，卢西奥发现自己的脖子又能够轻松转动了，困扰他多年的腰痛也神奇地消失了。

“这是我第一次接触中医，没想到效果这么好，一下子就把困扰我多年的病症治好了，现在我感觉自己年轻了十岁。”卢西奥拉着为他治疗的中医师汪泉洲的手说。这位来巴西参会的汪泉洲医师，在南京从事正骨推拿临床诊疗及研究已有30年时间。

在相邻的展台，来自北京医院的杨莉萍博士为排队等候的患者一一把脉，并为他们开出了在巴西能够买到的中成药。30来岁的女患者弗拉维娅惊讶地说：“中医把脉太神奇了，这位医生只摸了摸我的手，就知道我有甲状腺结节、子宫肌瘤等毛病。”另一位女患者则专门前来感谢杨莉萍，因为前一天杨博士只用了一剂中成药午时茶颗粒就缓解了她持续了两三天的感冒和积食等状况。

大会期间，世界中医药学会联合会脉象研究专业委员会会长刘炽京进行了一堂4个小时的授课，引起众多巴西医护人员的强烈兴趣。“脉诊在中医望闻问切四诊中占据很重要的地位，通过脉诊可以了解患者脏腑气血的盛衰，可以探测病因、病位、预测疗效等，从而达到“治未病”的效果。”刘炽京说。

这是刘炽京第二次前来巴西讲课。“在巴西，我们感受到了本地医师学习脉诊的热情，我相信他们一定会学有所成。”他说。

首届拉丁美洲中医药大会暨第二届巴西中医药国际大会21日在巴西首都巴西利亚开幕。在为期3天的大会中，除了学术研讨之外，一批中医专家在现场为学员授课并举行义诊，得到了巴西医学界人士的积极响应。

巴西利亚联邦区议员维亚纳大学学的是护理专业，对中医药的治病机制做过一番研究。他说：“中医药有几千年的悠久历史，已发展出一整套包括针灸、推拿、植物药疗法在内的庞大体系。”相比而言，西医注重于针对具体的病灶采取手术等直接的治疗方式，而中医药则更注重全面、整体的调理，“尤其是中医“治未病”、“养生调理”的理念，值得西医关注和学习”。

巴西卫生部一体化诊疗管理司司长马科斯·索阿雷斯说，以针灸为主的中医诊疗手段已经在85%的巴西城市得到应用，对提升巴西整体医疗水平发挥了重要作用，患者对疗效评价很高。

大会主席、中国-巴西中医药国际合作基地首席执行官方芳表示，中医药正在逐渐走进巴西人的生活中，针灸、推拿等中医治疗方式已在当地具有较高认可度，针灸和耳针治疗还被纳入巴西国家医保体系，“下一步我们要积极推动中药进入巴西”。