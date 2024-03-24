三部门印发国家卫生应急队伍管理办法

记者从国家卫生健康委获悉，国家卫生健康委、国家疾控局等三部门近日联合印发《国家卫生应急队伍管理办法》，要求进一步加强和规范国家卫生应急队伍管理工作，提升突发事件卫生应急能力和处置水平。

国家卫生应急队伍是我国医疗卫生应急能力的重要组成部分。根据办法，国家卫生应急队伍主要分为紧急医学救援类、重大疫情医疗应急类、突发中毒事件处置类、核和辐射突发事件卫生应急类、中医应急医疗类、突发急性传染病防控类。

国家卫生应急队伍主要由卫生应急管理人员、医疗卫生专业人员、技术保障和后勤保障人员构成。应急管理和医疗卫生专业人员每队30人以上，设队长1名，副队长2至3名，每支队伍配30人以上的后备人员。

我国要建立怎样的国家卫生应急队伍？

办法明确，按照“统一指挥、纪律严明，反应迅速、处置高效，平战结合、布局合理，立足国内、面向国际”的原则，根据地域和突发事件等特点，统筹建设和管理卫生应急队伍。

国家卫生应急队伍功能需满足哪些标准？

办法要求，紧急医学救援类应满足每天能开展20台损伤控制手术，每天能接诊200名急诊和门诊患者，开设20张留观病床，重点加强创伤处理能力；实现14天自我保障。

重大疫情医疗应急类应满足每天能完成1000人次以上的实验室检测，每天能接诊200名门诊患者，具备5例以上重症传染性疾病患者的紧急处置能力；具备隔离转运能力和流行病学调查能力；能实现10天自我保障。