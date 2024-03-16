2022年我国儿童青少年总体近视率51.9% 高度近视比例降低

本报讯（中青报·中青网记者 刘昶荣）3月13日，国家疾控局发布消息，该部门的监测数据显示：2022年我国儿童青少年总体近视率为51.9%（其中，小学36.7%，初中71.4%，高中81.2%），总体近视率较2021年（52.6%）下降0.7个百分点，与2018年全国近视摸底调查结果（53.6%）相比，下降1.7个百分点；在已经近视的学生中，轻、中、高度近视分别占53.3%、37.0%、9.7%，高度近视比例降低，我国近视防控工作取得积极成效。

目前，我国近视及其影响因素监测已覆盖全国所有区县，各级疾控部门持续对所有地市开展儿童青少年近视监测，继续开展儿童青少年近视防控适宜技术试点，组织专业机构对口分区分片做好技术指导，进一步推广近视防控适宜技术应用。

下一步，国家疾控局将持续推进近视防控工作，继续加强儿童青少年近视及影响因素的监测评估，推广近视防控适宜技术，加大专业人员培训和技术指南、规范、标准的宣传贯彻普及力度。进一步加强学校卫生监督工作，督促学校严格执行国家标准。做好科普宣传，指导学生、家长和教师了解科学用眼和护眼知识，帮助儿童青少年养成良好用眼卫生习惯。