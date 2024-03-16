婚恋交友App里藏着多少“灰色地带”

近年来，网络婚恋交友用户规模不断扩大，市场增速明显，手机应用商城上多个排名靠前的婚恋交友App下载量过亿。然而记者调查发现，一些不法分子利用平台用户信息审核不严，伪装身份诈骗钱财，甚至衍生出平台账号买卖等“黑灰”产业链。

法律人士表示，要督促平台加强信息审核把关，通过技术手段清理整顿虚假注册等乱象，设立快速响应投诉举报机制，加强诚信网络空间建设。

不法分子利用婚恋交友App诈骗敛财

日前，北京市公安局破获一起利用婚恋交友App诈骗案件。当事人马某某报案称，在某交友平台上添加了一名昵称“迷人宝贝”的陌生网友。该网友自称是一名女检察官，是刚离婚的单身母亲，没聊多久就对马某某表示好感，双方在网上确立男女朋友关系。

此后，对方多次以孩子出车祸、介绍工程项目等理由向马某某借钱，两个月内马某某共向对方转账3万4千余元，在一次次要求视频和线下见面未果后，马某某意识到被骗。

办案民警介绍，这名所谓的“女检察官”实际上是河北某地一个男性菜农，把账号注册成女性，编造身份和男用户聊天，发现马某某动感情“上钩”后，便开始连续骗钱。

记者注意到，此类案件近年来在多地频发，不法分子“钻”婚恋交友App用户信息审核把关不严的漏洞，轻易实施诈骗，有的金额巨大。

去年，山东警方破获系列婚恋交友类诈骗案件，捣毁69人婚恋交友诈骗犯罪团伙，涉案金额500余万元。诈骗团伙人员在某交友平台上把自己包装成女性角色，拉近距离后便诱导对方以给其购买鲜花、衣物、化妆品等理由在虚假购物链接上付款，还引导受害人在虚假平台软件上进行充值。

北京市公安局网安总队的侦查员分析此类案件特点时表示，婚恋交友诈骗较为常见，不法分子作案套路简单，通常利用网络伪装成“金融白领”“商业精英”“军官”“公务员”等身份，骗取事主的感情和信任，接着编造各种理由骗取钱财。

信息不对称为诈骗等违法犯罪留下“空间”

记者调查发现，婚恋交友平台信息不对称特点突出，用户只要充值百十元就能获得查看其他用户个人信息或来访记录等“权限”，这为不法分子从事诈骗等违法犯罪活动大开方便之门，衍生出会员账号买卖等“黑灰产”。

去年8月，北京警方打掉一个网络黑产犯罪团伙。警方调查发现，该团伙主要有3名嫌疑人，一人负责招揽客户注册婚恋交友平台会员账号，两人负责将收购来的会员账号转卖给电信诈骗团伙，非法获利26万元。

据介绍，该团伙以某婚恋交友平台需要“凑人头”冲业绩为幌子，如帮忙注册会员账号可以领取商家50元至140元不等的“补贴”。

为了在婚恋交友平台实施诈骗，一些诈骗团伙还在社交平台发布“有偿租用微信号”等消息，吸引人上钩。在北京警方侦破的一起案件中，嫌疑人以100元24小时的价格将自己的微信号、QQ号“出租”，结果对方使用其账号关联注册某交友平台账号，骗走一名当事人8700元。最终，嫌疑人因帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法处理。

记者调查发现，一些婚恋交友平台的“活跃用户”，通过充值升高等级，可以在查看他人信息寻找作案目标的同时更好隐藏身份。其中，有的用户发布“软色情”信息暗示可以提供招嫖服务，实则进行“裸聊”诈骗；有的冒充“红娘”，收取数千元至上万元不等的“介绍费”。

据介绍，平台虚假注册乱象增加了公安机关打击和整治难度。吉林省松原市公安局反诈民警边界恺说，在查办相关案件中，常常发现平台账号的注册人不是诈骗分子本人，给警方排查带来不小挑战。

提升治理精准度 推进诚信网络环境建设

由于婚恋交友服务高度同质化，许多平台失去资本支持，盈利模式趋于单一，并在疏于监管之下产生许多灰色地带。

记者注意到，婚恋交友平台乱象长期存在，大量网友在“黑猫投诉”等平台发起投诉，反映维权难。对此，专家建议加强监管治理，让规模高达数十亿元的网络“脱单生意”良性发展。

“要在平台运营成本与保障信息真实之间寻找平衡点，加大技术上的投入。”中国政法大学知识产权研究中心特约研究员赵占领说，一些有标准、可量化、提供成本不高且有必要进行核实的信息，可要求用户提供后与相关部门对接进行查询验证，确保某些关键信息真实性。此外，平台自身也应通过技术的手段识别违规信息，发现违法活动，及时向公安机关举报。

吉林省社会科学院助理研究员全龙杰认为，针对一些小众交友App使用门槛低、隐匿性强等特点，需要加强监督检查和整治工作。

北京警方同时提醒，网恋需谨慎。如果在交往过程中，只闻其声不见其人，对方还以各种理由引导汇款，很可能就是在实施网络诈骗。发现被诈骗后，要及时保留联系记录、汇款账户等相关证据第一时间向公安机关报案。