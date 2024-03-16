创新药如何打开创新空间？

连日来，资本市场创新药赛道景气度持续回升。资本对创新药的热情，一方面源自估值深度调整之后的修复，另一方面则来自市场预期的提高。

2024年《政府工作报告》首次提及“创新药”，并提出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区”。这些涉及生物医药领域内容的提法，将生物医药行业发展放在了重要的层面，释放出支持产业发展的积极信号。

随着新一轮产业支持政策落地，经历了洗牌、重塑的创新药产业如何实现新跃升，引发行业热议。在笔者看来，这需要政策端、产业端和资本端的协同发力，形成创新链、产业链、资金链同频共振。

政策端，需要从顶层设计出发，加强全链条政策协同支持力度，围绕创新药研发、审评审批效率、国内市场准入、定价、国际市场开拓等环节形成政策合力，切实助力医药创新高质量发展。

目前创新药行业仍面临着创新质量不高，部分创新药商业化不及预期的困境，这就需要监管部门建立完善产学研科技成果转化体制机制，提升科研人员主动创新的积极性；对创新药研发主体创新中遇到的问题给予指导和支持，避免扎堆式、低水平、重复式创新；建立健全创新药首发价格形成机制；鼓励支持国产创新药走向国际、开拓海外市场。

自2015年《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》发布以来，我国大力推进创新药发展的改革，政策频出。今年1月份，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》，依照有关规定允许生物医药新产品参照国际同类药品定价，为高质量创新药定价提供空间。

产业端，上市药企是创新药研发的重要力量，也是科研院所、临床医疗机构创新成果转化的重要合作方。在此过程中，药企要对自身研发实力、资金实力有较好的评估，科学规划创新药物研发，尤其不要盲目扎堆新药开发，否则迟早会在商业化环节栽跟头。

以研发扎堆的明星药物PD-1单抗（免疫抑制分子）为例，部分PD-1研发项目在耗时多年之后最终终止，或者即使上市但商业化进展不及预期，造成了资本、社会资源和人力资源的浪费。

融资端，需要引导长期资金进入创新药研发领域，丰富创新药企融资渠道。其一，支持拥有资金实力的上市药企开展产业链并购重组，将拥有科技含量高、临床价值高药物的创新药企纳入上市主体范围，以解决后者开展长期药物研发的资金需求；其二，支持拥有重大研发突破、弥补市场空白的创新产品的上市药企通过二级市场再融资，进行后续资金投入；其三，遴选一批具有重大创新性的项目，引导产业投资基金、创业投资基金等进入创新药领域。此外，金融机构也可制定专门针对创新药开发的资金支持政策。

功到自然成。随着支持产业发展的政策落实、我国医药创新生态体系的日渐完善，创新药的临床价值与市场价值真正匹配，创新药将成为我国重要的经济增长引擎。