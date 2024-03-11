约1/3的人在一生中会患带状疱疹 接种疫苗预防是关键

近日，广东气候变化反复，人体抵抗力随之下降，带状疱疹也进入高发期。在9日举行的广东省预防医学会举办的非免疫规划接种方案培训班上，与会专家表示，即便是早期接种过水痘疫苗或感染过水痘，水痘-带状疱疹病毒依旧可以在人体蛰伏。90%以上的成人携带该病毒，因此及时接种疫苗预防是关键。

南方医科大学南方医院皮肤科主任郑跃表示，带状疱疹病毒可以通过飞沫和接触进行传播，人体一旦感染病毒后，会引起一种常见疾病“水痘”，也有小部分会表现为无症状的隐匿性感染。感染后水痘带状疱疹病毒也不会消失，而是会长期潜伏在我们身体的脊髓后跟神经节处。随着年龄增大，免疫力下降甚至劳累、感冒等，潜伏的病毒会再次激活并生长繁殖，通过感觉神经轴转移到皮肤处引起带状疱疹。

儿童时期，感染水痘-带状疱疹病毒后，通常会患水痘。水痘痊愈后，病毒依然会潜伏在体内。在高龄、免疫力低下等因素的刺激下，体内潜伏的水痘-带状疱疹病毒可能会被再次“激活”，引发带状疱疹。有数据表明，90%以上的成人体内都潜伏有水痘-带状疱疹病毒，大约1/3的人在一生中会患带状疱疹。

带状疱疹是自限性疾病，有些抵抗力强的患者2~3周会自愈。带状疱疹的治疗目的是防止带状疱疹后神经痛，因此需要及时就医。带状疱疹好了后，且疼痛时间超过3个月，就可以被定义为带状疱疹后神经痛。接种疫苗是最有效可行的预防带状疱疹及带状疱疹后神经痛的手段。

广州疾控部门提供的数据显示，2020年至2023年，广州市带状疱疹病毒疫苗接种剂次数和接种人数均逐年上升，但是接种率仍然极低。

郑跃称，目前，带状疱疹并没有特效药，接种疫苗是最有效的预防手段。不同技术路线的疫苗保护效力也有所差异，选择各方面都适合的疫苗才是最重要的。中老年人可以在接种疫苗前咨询专业医生，在医生指导下选择。如免疫功能缺陷或免疫抑制疾病患者，需要注意接种禁忌证，建议接种重组带状疱疹疫苗，因为该技术路线的疫苗的保护能力以及对其他疾病的影响会更小，更安全。(完)