乳腺增生 甲状腺结节 真是被气出来的？

如今，乳腺结节、乳腺增生、甲状腺结节已经成为很多年轻人体检报告上的高频词。这些身体问题到底和精神压力大、爱生气有没有关系？且听医生详解。

爱生气为身体埋下多个祸根

工作压力山大、熬夜是家常便饭，情绪常在焦虑和暴躁间游走……已经成了不少年轻人的生活常态。相关数据显示，我国大城市中50%—70%的女性患有乳腺增生，且多发于25—45岁，大多数患者有压力大、焦虑、爱生气的表现。此外，我国甲状腺疾病患者已超2亿人，并且女性的甲状腺发病率高于男性。

长期压力大和易生气，的确容易导致多个器官或者系统的亚健康，甚至疾病的发生。

容易出现消化系统的问题 可能导致胃肠功能的紊乱，使人出现食欲不振、消化不良，有的还可能会出现便秘，严重者会发生胃炎、胃溃疡等情况。

可能出现精神系统的问题 严重的压力影响可能会使人出现心烦意乱、焦躁不安、失眠早醒等情况，严重者可能会发生焦虑或者抑郁。

容易导致甲状腺和乳腺疾病的发生 长时间的情绪波动以及压力大，会导致内分泌功能失调，可能会出现甲功异常、甲亢、甲减等等。

女性患者还会出现乳腺增生。长期的气血瘀滞、气滞郁结，还会导致结节的发生，甲状腺结节、乳腺结节就会随之而来。

当然，长期压力过大、易生气还会导致其他器官系统的一些问题，比如女性出现妇科系统问题，如月经紊乱、月经失调等等。

乳腺结节、增生多数是良性

六个因素诱发乳腺结节

遗传因素 家族内的女性如果有乳腺结节病史，下一代的年轻女性更容易出现乳腺结节。

精神因素 长时间的焦虑、压抑、容易生气，这些不良习惯容易导致体内激素水平发生改变，从而导致乳腺结节的发生。

长期熬夜 熬夜可导致人体内分泌紊乱，从而诱发乳腺结节。

感染性因素 比如乳腺部位受到细菌感染、炎症反复刺激，也容易诱发乳腺结节。

饮食的因素 高油、高脂、高糖、高热量的食物摄入过多，也会导致乳腺结节的发生。

不明成分保健品摄入 有些保健品成分不明，其中可能含有大量的雌激素，会影响女性的正常内分泌水平，增加患乳腺结节的风险。

引起疼痛的是乳腺增生

日常生活中可以自我察觉到乳腺结节的出现吗？一般来讲，大多数的乳腺结节不会有太明显的症状，多数是在体检过程中发现的。但也不排除乳腺结节与乳腺增生同时出现，这种情况下可能会出现疼痛，这种疼痛并不是乳腺结节引发的，可能是由于乳腺增生。

如果经过乳腺超声检查没有发现明显异常，或者仅仅发现了乳腺增生，这种乳腺疼痛其实不用过于担心，并且大部分乳腺结节和增生都是良性的，通过改变生活习惯和饮食可以得到一定的缓解。

乳腺结节里包括乳腺增生的结节、纤维腺瘤，甚至乳腺癌。不同的情况，治疗的方案不一样。

比如，乳腺增生引起的结节，多数情况下保守治疗就可以；如果是乳腺纤维腺瘤，若其增长较快、体积较大则需要手术切除；就乳腺癌而言，需要进行综合治疗，包括手术治疗、内分泌治疗，甚至可能需要化疗、放疗、靶向治疗等等。

甲状腺结节记得定期复查

这才是结节的最常见诱因

遗传 与乳腺结节一样，甲状腺结节也与遗传因素有关，在有甲状腺疾病家族史的家庭中，出现甲状腺结节的风险会明显增高。

缺碘 碘摄入不足或者碘摄入过多，都会导致甲状腺结节的发生。

甲状腺激素不足 在青春期、妊娠期时，身体对于甲状腺激素的需求会增加，在这种情况下，如果体内的甲状腺激素不足，甲状腺就会产生代偿性的增生和结节。此类情况无须担心，适当摄入碘就可以解决问题。

药物 一些药物会诱发甲状腺结节，比如磺胺类、硫氧嘧啶类的药物，所以我们在用药时一定要谨遵医嘱。

辐射 头颈部放射线的辐射会明显增加甲状腺结节和甲状腺癌的发生率。

不良情绪和生活习惯 这也是最为常见的情况，长期的情绪波动、不良的生活作息也会导致甲状腺结节的发生。

绝大多数结节很难自主发现

一般来讲，甲状腺结节的发生非常隐秘，多数甲状腺结节比较小，这种情况下它不会有任何的症状，所以绝大多数甲状腺结节都是在体检过程中发现。如果甲状腺结节已经长得非常大，通过观察就可以看到颈部有明显隆起，这种情况下也有可能发现，但绝大多数甲状腺结节很难自主发现。

甲状腺结节绝大部分是良性的，不用过分担忧。

但需要提醒大家的是，如果初次发现甲状腺结节，一定要在3-6个月内复查一次，观察结节有没有明显增大或者形态变化。对于大小长期稳定且小于1厘米、无明显症状的甲状腺结节，建议每年复查一次就可以。

做好这几点让结节绕道走

适量摄入碘元素 保证碘元素摄入的同时，不要吃过多的海鲜。

进行体育锻炼 适当的运动可以增强体质，提高身体的抵抗能力。

远离放射源和电离辐射 拍X光片时，应尽量避开或保护好甲状腺部位，儿童和青少年更需避免。

保持情绪稳定 精神、情绪波动过大会导致甲状腺激素分泌紊乱，也会导致结节的发生。要避免过度激动、悲伤、焦虑等，尽量学会调节自己的情绪，保持心情愉快。

不要胡乱用药 服用药物一定要在专科医生的指导下服用。

规律作息 尽量少熬夜，也不要过度劳累，避免因机体生物钟紊乱造成结节进一步增生。

本组文/李刚（北京大学第三医院）