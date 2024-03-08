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“三八”国际妇女节：认识更年期 关爱身边的她

2024年03月08日08:30 来源：人民网

编者按：当女性迈入中年，更年期是必经的一个生理阶段。世界卫生组织预测，2030年全世界将有12亿以上的更年期妇女人口，我国的更年期女性将超过2.1亿。更年期女性如何让自己更健康、更有生活质量？对此，北京协和医院妇产科主任医师、教授、博士生导师，妇科内分泌与生殖中心副主任陈蓉表示，“通过自己积极应对和适当的医疗措施干预，每一位更年期女性，可以在每一天都遇见更好的自己。”

来源：科技日报

编辑/设计：孙红丽

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(责编：孙红丽、高雷)




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