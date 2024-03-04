新研究证实周期性模拟禁食有益身体健康

近日，哈尔滨医科大学公共卫生学院牛玉存教授团队在国际期刊《营养评论》刊发综述文章，证实周期性模拟禁食能带来健康“红利”。

牛玉存介绍，周期性模拟禁食通俗来讲，就是在控制总热量的情况下，摄入满足基本身体营养需求的水和食物。建议摄取的食物数量少，以蔬菜水果为主，辅以适量鸡蛋、豆制品等优质蛋白，以清淡饮食为宜，避免高油高盐。

研究表明，只需要每隔一段时间坚持连续两天以上的模拟禁食，就可以改善身体代谢状况、延缓衰老过程，并降低多种疾病的患病概率。

根据研究，只需要每两个月进行一次持续4天的模拟禁食，就可改变抗压力和寿命标志物，降低癌症发生率。研究发现周期性模拟禁食对机体健康寿命上的潜力丝毫不逊于其他禁食方案。

研究还显示，周期性模拟禁食能有效遏制机体脂肪含量、血糖、血脂、血压、胆固醇等诱发心血管疾病的危险因素，有助于防范心血管疾病。同时，周期性模拟禁食与大多数肿瘤医疗方案联合应用可增强抗癌效果，减少相关药物及放化疗所致的毒性反应。

牛玉存表示，周期性模拟禁食作为一种替代禁食的饮食调整方案，在实验动物模型和临床试验中均已显示出对机体健康和多种疾病的预防及辅助治疗的潜力，未来有望成为新的健康调整饮食的膳食模式。