吴浩委员：加快调整国家基本药物目录 让患者吃得上、医生用得好

全国政协委员、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩。受访者供图

“建议尽快启动国家基本药物目录调整，将已进入国家医保目录的‘三高’（高血压、高血糖、高血脂）用药及时纳入国家基本药物目录，使得医疗机构供得足，医生用得好，老百姓吃得上。”近日，全国政协委员、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩在接受人民网记者采访时谈到。

今年是吴浩作为本届全国政协委员履职的第二年，他关注到国家医保药品目录每年更新和收载的“三高”用药品种数多，用药结构持续优化，而国家基本药物目录调整相对滞后。

“两个目录既有共性，也存在差异。”吴浩介绍，两者在安全有效、成本效益比方面无明显差别，国家基本药物目录在“防治必需、保障供应、优先使用”方面属性更强。

“使用国家基本药物是基层卫生机构的重要考核指标。这使得基层医疗机构用药配备以国家基本药物为主导，对目录外的‘三高’用药配备有限。”吴浩对记者说，这次两会关注的重点之一就是关于提高国家基本药物目录“三高”患者用药可及性。

吴浩分析，国家医保目录中基本药物的医保报销比例更高，国家基本药物目录中“三高”用药调整滞后，会变相增加患者的用药负担，不利于“三高”患者及时、尽早使用药品。

国家卫生健康委发布的数据显示，随着经济社会的发展，特别是人口老龄化、居民生产生活方式的变化，我国心脑血管疾病等重大的慢性疾病发病总体呈上升趋势，慢性病死亡人数占到居民总死亡的比例已经超过80%。“作为诱发心脑血管疾病的三个疾病危险因素，推进‘三高’共管至关重要。”吴浩说。

此外，吴浩还建议，基于心脑血管患者长期管理和稳定用药的需求，加强“三高”用药在基层医疗机构的配备，确保及时、充足地供应。