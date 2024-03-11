健康中国，护佑人民幸福生活（民生共话）

人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。从促进医保、医疗、医药协同发展和治理，到加快补齐儿科、老年医学、精神卫生、医疗护理等服务短板，政府工作报告围绕提高医疗卫生服务能力作出一系列部署安排。代表委员们说，要把人民健康放在优先发展战略地位，护佑人民幸福生活，推动健康中国建设再上台阶。

方便更多群众就医

政府工作报告提出，着眼推进分级诊疗，引导优质医疗资源下沉基层，加强县乡村医疗服务协同联动。代表委员表示，这将进一步提升基层医疗服务能力，方便更多群众就近就医。

“基层首诊是防病治病的第一道防线。大医院的优质医疗资源必须真下沉、真派驻、真帮扶，让老百姓在家门口就能享有高质量的医疗服务。”全国人大代表、吉林大学白求恩第一医院党委书记吕国悦说，该院与吉林省梅河口市进行合作，不到2年时间，向梅河口市中心医院派驻6批180余人次专家下沉帮扶，当地百姓就医难的问题得到缓解。

近年来，中国大力建设国家区域医疗中心，组建各种形式的医联体，推动优质医疗资源下沉，促进优质医疗资源扩容和均衡布局。

“国家区域医疗中心快速推进，有效提升了各地医疗水平，就医流向得到改善，人才队伍扩容。”全国政协委员、中国科学技术大学附属第一医院党委书记刘连新建议，应综合考虑各地国家区域医疗中心建设背景情况、学科特点、合作方式等因素，探索创新管理体制机制和运营模式。

全国人大代表、山西白求恩医院重症医学科党支部书记杨晓静认为，县级医院应在县域医共体中发挥龙头作用，通过建立联合门诊、特色科室、带教进修、远程培训指导等方式，有效提升县域诊疗水平。

用好用足科技力量

一些代表委员表示，面向人民生命健康，要在新药研发、医疗器械生产、中医药等领域发挥科技创新的重要作用，为疾病防治、公共卫生等提供更加精准、全面的支撑。

“中国医药产业由大到强迈出坚实步伐，一系列政策支持为科研人员扎实推进基础研究和成果转化提供了便利。”全国政协委员、重庆医科大学校长黄爱龙说，创新药研发离不开完整的产业链和人才、资金支持，各方要发挥优势，打通从基础研究、技术研发到成果转化与产业化的链条。

全国政协委员、浙江大学医药学部副主任方向明是麻醉科专家，她说，麻醉药、麻醉机、监护仪等药物和器械已实现国产化，药物和设备质量赢得广泛认可。下一步，要在更多领域实现“从0到1”的突破，“比如针对核磁共振间里的麻醉机、呼吸机、监护仪设备，建议由相关部门牵头组织技术攻关，联合不同学科人才，加快药物和医疗器械‘中国智造’研发”。

“传承与创新中医药，要用好科技力量。”全国人大代表、内蒙古蒙药股份有限公司总工程师邢界红建议，通过现代科技手段为经典药方赋能，增强中药药品的安全性和有效性，把中医药的疗效和原理说明白、讲清楚。

关爱重点人群健康

妇女、儿童、老年人是医疗服务的重点人群，他们的健康牵动着每个家庭的心。

全国人大代表、广东省人民医院党委书记周琳建议，加强儿科和老年医学科等领域紧缺的医务人员培养，发展壮大医疗卫生队伍，进一步探索构建具有公益性与保障性的老年和儿童医疗服务体系。

全国政协委员、扬州大学副校长龚卫娟建议，在药品集中采购时将儿童专用药品单列分组，对其价格水平和企业供应保障能力进行综合评估，保障儿童专用药品获得集采中选资格，满足儿童临床用药需求。

全国人大代表、首都医科大学附属北京妇产医院内分泌科主任阮祥燕一直高度关注女性生育力保护以及相关支持政策体系的建立，“建议提高女性的健康意识和健康教育水平，在基层培养更多医疗人才，为女性健康保驾护航。”阮祥燕说。