徐安龙委员：重视青少年心理健康建设

当前，青少年心理健康问题成为社会各界关注的热点话题之一。今年全国两会，全国政协委员、北京中医药大学党委副书记、校长徐安龙带来了《关注心理安全，以中西医结合助力青少年心理健康建设》的提案，提出国家应将青少年精神心理健康建设工作纳入重点民生项目，做好顶层设计，建立专门机构推动政策落实；强化学校育人主体地位，切实为青少年“减压”，优化教育评价考核模式；积极净化网络空间，提供美好精神家园。

“中医药‘形神’理论在焦虑、抑郁等情志病防治方面作用显著，中西医结合和中医药有望为青少年心理健康工作提供坚实助力。”作为分子免疫学和中医系统生物学领域专家，徐安龙建议，完善中西医结合和中医药防治精神心理疾病工作机制。重视发挥中西医结合和中医药防治心理疾病技术优势，探索中医师治疗精神心理疾病的准入机制，将中医和中西医结合心理诊疗有序纳入医保范围，提高青少年就诊率和治疗率。鼓励设立中医和中西医结合心理特色门诊，推进心理健康服务从治“已病”向治“未病”转变，逐渐打造具有我国特色的心理健康服务实践模式和工作机制。

徐安龙建议，要扩大“医院-社会”精神心理服务范围。加强各地各级精神心理诊疗中心建设，重视中西医精神心理相关学科发展及人才队伍建设，提高从业人员素质、待遇及社会认可度。鼓励专业心理干预社会组织成立，建立扩大社会心理服务队伍，健全考核及监管机制。

徐安龙还提出，优化“家-校-医-社”协作路径，引导家长树立正确教育观念，加强学校心理服务中心建设，把好教师“入口关”。通过家、校、社、医互动平台，促使各方整合资源、加强合作，建立心理健康监测系统，适当增加心理测评频次及范围，组织开展青少年心理健康专题学习、活动、科研项目，优化心理健康教育方案，有效防控风险，为青少年提供全面系统的心理健康服务。