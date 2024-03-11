不让农村儿童发育迟缓，亟待“顶层设计”助力

养育支持是今年全国两会的热词，和关注城市儿童养育工作的委员不同，全国政协常委王路更关注农村婴幼儿的养育问题。他说，农村留守儿童中有大量孩子不满3岁就与母亲分离，在大脑发育最敏感和脆弱的时期，缺乏母亲的陪伴和早期刺激，将对婴幼儿的认知和心理发育造成不可逆的消极影响。

我国对婴幼儿的关怀越来越多。之前幼儿“入园贵”“入园难”曾引起关注，随后普惠型幼儿园大幅增加，教育部最新数据显示，全国普惠性幼儿园占全国幼儿园比例的86.16%，普惠性幼儿园在园幼儿占全国在园幼儿比例90.81%。0-3岁婴幼儿托育问题引起热议后，在政策推动下，截至2024年2月全国托育机构近10万个。

发展托育服务既能解决“无人带娃”的问题，也有助于提升婴幼儿的发育水平。然而，我国托育服务发展极不平衡，即托育机构大多建在城市，而农村托育机构严重短缺带来的问题之一是，婴幼儿发育迟缓。王路引用中国发展研究基金会2020年的调查数据显示，脱贫地区5岁以下儿童的发育迟缓率为全国平均水平的数倍。

其中，在贵州省松桃县，6-36个月儿童发育迟缓率达到34.8%，是全国常模的7倍。这里的发育指标包含儿童粗大动作、精细动作、语言、社会行为、适应能力等方面。而造成农村儿童发育迟缓不外乎两个原因，一个是家庭养育不到位，比如不少父母进城务工，婴幼儿留给思想传统、能力有限的老一辈来抚养，致孩子发育不佳。

另一个原因是，农村托育服务严重不足。一般来说，托育机构的专业服务能促进婴幼儿在身体发育、动作、语言、认知、情感与社会性等方面的全面发展。城市不少婴幼儿已享受到专业托育服务。然而，在农村地区特别是欠发达地区农村，或因为观念问题、经济因素，或因为缺乏公共投入，很多农村婴幼儿未享受到托育服务。

对此，中国发展研究基金会理事会已经在10个省19个县试点开展相关帮扶项目。今年，王路和全国政协委员、中国发展研究基金会理事长张军扩联名提案，建议财政部、教育部、国家卫生健康委等部门设立“欠发达地区农村婴幼儿早期养育项目”，明确政策目标、受益人群、资金投入、实施方案等，推动儿童早期养育的落实。

农村儿童发育迟缓率需要引起高度重视，亟待弥补农村托育服务短板。相关政协委员的提案建议，也值得有关部门及时采纳，因为农村婴幼儿也是国家的未来和希望，他们也有权利享受托育服务。希望有关方面尽快拿出“顶层”设计方案，制定时间表和路线图，明确有关部门和地方政府的责任，让农村婴幼儿摆脱发育迟缓。

实际上，2019年印发的《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》中，就提到“加大对农村和贫困地区婴幼儿照护服务的支持，推广婴幼儿早期发展项目”。但从实际情况看，与期待还有距离。鉴于部分农村人缺乏早期养育观念，需要精准普及常识；鉴于某些农村家庭无钱托育孩子，有待财政支持。

一旦“顶层设计”助力农村儿童早期养育，不但农村婴幼儿发育迟缓的问题可以避免，而且也能缩短城乡托育服务差距，“从娃娃抓起”提升我国人口素质。