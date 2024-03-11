今年的政府工作报告提出，“着眼推进分级诊疗，引导优质医疗资源下沉基层，加强县乡村医疗服务协同联动，扩大基层医疗卫生机构慢性病、常见病用药种类”。

随着国家对基层医疗的重视以及投入的增加，基层医疗服务正经历着前所未有的变革，基层医疗设施极大改善，医疗服务能力显著提升，这些变化为广大群众带来了实实在在的好处。如何更好推进基层医疗提质增效，让群众在家门口享受到优质的医疗服务？本刊特采访代表委员进行分析。

关键在人：打造高素质基层医疗队伍

海南省白沙黎族自治县七坊镇社区医院医生韦小丽代表，是一名在基层工作20余年的乡村医生。“过去，村里医疗条件落后，老百姓生病能拖就拖、能扛就扛。”如今，她所在的村卫生室血氧仪、血糖仪、自动除颤仪等医疗设备一应俱全，能够处理大部分常见病。

虽然医疗条件改善了，但基层医疗仍然面临很多具体问题，而最难解决的是人才短缺。韦小丽代表坦言：“由于乡村工作环境艰苦、待遇相对较低，很难吸引和留住优秀的医疗人才。”

完善基层医生的职业发展通道至关重要。韦小丽代表建议，通过提供晋升机会、提高薪酬待遇等措施，吸引更多优秀人才扎根基层；让基层医生获得更多的技术支持和学习培训，提高诊疗水平和服务能力，更好地满足基层群众的健康需求。

“提高基层医疗水平，不仅要在硬件上下很大功夫，软件问题也需要关注——如何培养更多高水平医疗人才。”四川大学华西医院老年医学中心学科主任、炎症性肠病中心主任甘华田委员认为，只有构建长期系统的基层医疗人才培养体系，才能从根本上解决问题。他建议，要立足基层实际，在医学教育上实行分层培养，同时加强上级医院的帮扶培养和线上培训等。

优势在帮：构建紧密的医联体合作关系

“基层医疗的特点，在于其广泛的覆盖面和紧密的社区联系。”广东省惠州市惠东县疾控中心主任黄艳代表认为，通过构建医联体等合作模式，可以实现优质医疗资源的下沉和共享，提升基层医疗机构的诊疗水平和服务能力。

在医联体建设中，大医院与基层医疗机构之间可以建立帮扶机制，定期派遣专家坐诊、开展手术示教和技术指导等。甘华田委员介绍，近年来华西医院充分发挥自身优势，对云南省昭通市镇雄县医院、贵州省毕节市大方县医院等基层县医院进行对口帮扶，取得了良好效果。

“利用信息技术手段，建立远程医疗平台，实现医疗资源的远程共享，也是医联体建设的重要方向。”甘华田委员指出，通过远程会诊、远程诊断等方式，可以让基层医生与上级医院的专家进行实时交流，共同解决疑难病例。

近日，国家卫生健康委等部门印发指导意见，全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设。通过以县带乡、以乡带村，形成梯次帮扶带动，让老百姓在家门口获得更高水平的医疗卫生服务。

“这是统筹优化医疗配置的重大举措。”黄艳代表认为，推进县域医共体建设是深化医药卫生体制改革的一项制度创新，对优化医疗资源布局、促进优质医疗资源下沉、提升基层医疗服务能力意义重大。

重点在防：强化基层公共卫生服务

“基层医疗的重点在于预防和控制疾病的发生。”韦小丽代表指出，基层医疗机构应当承担起公共卫生服务的重任，加强健康教育，提高居民的健康意识和自我保健能力。

黄艳代表认为，目前医防融合还不够紧密，基层医疗机构中公共卫生医师配备不足，临床医生的防病意识薄弱。她建议，有关部门可出台相关政策，将县招县管镇用、镇招镇管村用的做法落到实处。如配齐县级疾控人员编制，通过县招镇用方式分配到各乡镇，作为疾控监督员负责统筹当地基本公共卫生、传染病监测和处置等医防融合相关工作。

甘华田委员强调，应重视家庭医生作为基层医疗“守门员”的作用。家庭医生制度是医防融合重要纽带，是推动由疾病治疗向健康管理转变的关键手段。近年来，我国家庭医生规模持续扩大、签约率不断提升。在看到成绩的同时，甘华田委员指出，也应该注意到家庭医生队伍建设仍滞后于需求，地区间发展不平衡问题日益凸显，“一生病就往大医院跑”的就医习惯尚未得到根本转变。提升家庭医生的作用，可以使许多小病在基层得到及时治疗，从而减轻大医院的压力。他建议，加强全科医生的教育培训，引导更多医学毕业生加入家庭医生队伍，同时加大对西部和农村地区的扶持力度，提升家庭医生制度的普及率和群众认可度，助力构建更加健全、高效的基层公共卫生服务体系。

（本报记者 赵斌艺 姜奕名）