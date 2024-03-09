女性如何护眼？专家送上“锦囊”

中新网上海3月8日电 (记者 陈静)由于生理构造，生活、工作习惯的不同，在有些情况下，女性会面临更多亚健康状态和疾病的困扰。在眼科医生的眼中，有哪些眼部疾病需要女性朋友特别关注？

上海市眼病防治中心(上海市眼科医院)杨帆主治医师8日表示，过敏性结膜炎、慢性泪囊炎、干眼症、闭角型青光眼都更容易“找”上女性；女性还要当心罹患妊娠期相关眼病。

杨帆告诉记者，过敏性结膜炎是由于外部过敏源与眼睛相互作用而导致的变态反应性炎症。由于春季气温变化不稳、花粉飞絮开始出现，该病更易在春季发生。同时，长期使用化妆品的女性容易出现眼睛进入异物而引发的过敏性结膜炎等。

慢性泪囊炎是由于鼻泪管的狭窄或阻塞使得泪液引流不畅而导致的慢性症。这是一种较为常见的眼表疾病，具体表现为流泪、眼部分泌物增多等，尤其是在按压鼻根部、内眼角后更为明显。杨帆解释，由于女性的鼻泪管天生较男性而言相对更窄小，因此该疾病在中老年女性群体中的发病率更高。

干眼症是由于泪液分泌的质或量发生改变或者是泪液动力学异常而导致，典型症状包括眼睛干涩、异物感、眼睛红、眼睛刺痛、视力下降等。除了电子产品使用时间过长、缺乏休息外，对于女性群体来说，画眼线或涂睫毛膏等长时间的眼妆、不正确佩戴美瞳(角膜接触镜)、一些“双眼皮”手术对睑板腺的伤害等都会导致干眼症的发生。另外，随着年龄的增加，在绝经期后，女性性激素水平表达的变化也会加重干眼症的症状。

闭角型青光眼的致病机制为：眼球前房的房角狭窄或关闭，房水循环受阻从而使眼内压升高，升高的眼内压又会进一步压迫眼底视神经组织，从而导致视力下降甚至是失明。女性由于天生眼球较小，前房空间随之被压缩，女性更容易患上闭角型青光眼。

杨帆告诉记者，在妊娠状态下，孕妇的全身情况如内分泌系统、血液系统、免疫系统等都会发生一些列相应的改变，也可能会影响到眼前节和眼底。如果在妊娠期间没有做好血糖或者血压管理，或者是由于妊娠相关疾病导致血压或血糖指标失控，可能会使眼底发生血管病变，比如：糖尿病性视网膜病变或者高血压性视网膜疾病。这位专家指出，这类眼底疾病患者会出现视力下降、视物变形、视野缺损等症状，如果不及时治疗则可能会导致视力永久性下降甚至是失明。

杨帆强调，对于患有高度近视的女性来说，在怀孕前最好进行一次详细的眼底检查，因为高度近视的眼睛眼轴一般偏长，这会使得眼底的视网膜组织产生裂孔或者是变性的概率增大，如果不及时处理，顺产时腹压增大，用力时导致眼部受力，则可能会引起早期未被发现的视网膜隐患爆发，比如：发生视网膜脱离等，因此，备孕期间如果发现危险的视网膜裂孔或视网膜变性区时，应积极治疗，为顺利生产保驾护航。

女性如何保护眼睛？杨帆建议，女性尽量减少画眼妆或者长时间带眼妆，画眼线时尽量避免画“内眼线”破坏睑缘的微环境、尽量避免纹眼线、尽量减少种植睫毛的频率等，这些行为都可以保护眼表环境不受破坏。

这位专家希望女性尽量减少角膜接触镜的佩戴(俗称“隐形眼镜”“美瞳”等)，如果确需使用时，则应该选择正规厂家品质合格的产品；使用时也应注意手卫生，防止眼部感染的发生，另外，普通隐形眼镜的使用时长应尽量避免超过8小时。

杨帆表示，如果出现了眼部不适，患者应至正规医疗机构就诊，尽量避免随意用药，尤其是抗生素类药物和激素类药物。滥用药物不仅有可能会导致眼部耐药的问题，还可能因药物作用干扰医生对疾病的判断从而延误治疗。

此外，这位专家建议女性定期给眼部进行全面体检，从眼前节到眼后段的眼部体检能够在疾病早期进行诊断和干预。高度近视的患者，每年定期检查眼底可以在疾病的早期进行干预，从而降低视网膜脱离等严重眼病的发生概率。