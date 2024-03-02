每天8杯水健康才达标？ 因人而异！

“每天喝够8杯水（约2升），有利于身体健康，否则就会缺水。”已经成了不少养生人士的共识。然而，这条广为流传的“健康定律”却是伪知识。这是怎么回事？最新一期“科学”流言榜揭晓，网罗近期热门的健康谣言，让我们一起直击真相。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言 常吃含酵母面食伤胃

真相 网传常吃用酵母制作的面食，对胃部有害，其高嘌呤还容易引发痛风，甚至有致癌风险。不过，这个担心是多余的。

酵母在馒头、面包等面食发酵过程中会产生二氧化碳，但酵母的发酵和产气能力受温度、面团组成的成分、pH值等多方面因素的影响，温度超过60摄氏度，酵母就无法存活，更不可能发酵产气。因此不必担心刚蒸烤出来的馒头、面包还会大量产生二氧化碳，伤害胃部。

从成分来看，每100克酵母的嘌呤含量为559毫克，确实可以归类于高嘌呤物质。但酵母仅是发酵剂，并不单独作为食品食用，从摄入量分析，酵母的建议添加量是0.5%，即5克酵母可发面1公斤左右的面粉，按照每餐每人100克主食量折算，嘌呤含量基本可忽略，因此对痛风患者的影响微乎其微。

有说法认为，酵母在高温状态下，会使面粉当中的蛋白质和糖分发生转化产生新的香气、色泽以及味道，再经过美拉德反应（指的是含氨基的化合物和羰基化合物在常温或加热时发生的聚合、缩合等反应，最终生成棕色甚至是棕黑色的大分子物质类黑精或称拟黑素），会产生一些有害的致癌物质。但实际上，酵母主要在发面阶段产生作用，在超过60摄氏度的环境下就会失活，更不会在高温下起反应，因此所谓的致癌与其无关。

流言 每天喝够8杯水才健康

真相 不同年龄段、性别、国家的人需水量是不同的，“8杯水”这种一刀切的健康建议并不适合对个体进行精准化健康指导。

人体每天的“水周转量”即水的总交换量，包括了我们摄入的水分和流失的水分，在很大程度上反映了人们的需水量。不过，水周转量并不等于我们每天实际的饮用水量。

例如，一名20多岁的男性每天的水周转量为4.2升，但并不需要饮用4.2升的水。因为人体代谢和体表水交换可提供其中的15%，其余85%的需水量来自于食物和饮水，如果食物和饮水各半，则该年龄段男性每日平均饮水量为1.5至1.8升。

相比之下，女性饮水量要小，因为女性的非脂肪成分低于男性，例如一名20多岁的女性，每日的饮水量可能为1.3至1.4升。

流言 头孢配酒一点事没有

真相 前不久，有脱口秀演员发微博称“吃头孢喝酒根本死不了，除了胃有点不舒服，一点事没有”，引发医生的一大波“声讨”。这种严重情况下可致死的行为，岂是个人的感受就能混淆视听的？

很多头孢类抗生素遇上酒精会引发“双硫仑样反应”，反应严重程度与药量、饮酒量及个人体质相关。有时“头孢就酒”之后没事，可以说是万幸。但生命只有一次，容不得一丝侥幸。

很多时候，双硫仑样反应不是“一点事没有”，甚至有可能造成生命危险。所以医药专家建议，吃完头孢7天内不能喝酒，同样，喝酒后一周内也不能吃头孢。

一般情况下，比较轻的双硫仑样反应可以自愈，同时可以通过大量饮水、休息等方式缓解症状至自愈。如果症状比较严重或不缓解，则要及时就医。

流言 自热米饭里的大米是假的

真相 先说结论：不论是重组大米，还是煮熟之后再干燥的大米，或者无菌米饭，都是用真大米做的，只是加工工艺不同。其目的是为了让大家能够快速便捷地吃到米饭，省去长时间的加工。

目前市场上的自热米饭主要有三种：第一种是将大米碾碎，然后再加入淀粉，通过再挤压熟化重组成米饭粒，这种米又叫做重组大米，这种经过处理的米，它的淀粉糊化速度会更快一些，可以很快做熟；第二种是大米煮熟之后再干燥做成的。煮熟之后的大米，它的淀粉是经过糊化的，然后再将它快速脱水，就能够让糊化的淀粉分子结构更稳定，防止淀粉的老化回升，也就能够快速地煮熟，这个其实跟我们平时吃的方便面是一样的道理；第三种是无菌米饭，其实就是煮熟的米饭，杀菌之后密封保存，吃的时候你只需要放在微波炉里面加热两到三分钟就可以吃了。

流言 用雪搓一搓能治疗冻伤？

真相 针对冻伤民间一直流传着一个偏方——用雪搓，哪儿冻搓哪儿！然而，这个方法不仅不靠谱，还很坑。

这种说法可能有几个来源：一是受到电影、小说等影视作品的影响。二是在野外，缺乏救助设备时，人们会用一些临时方法，而雪是最容易找到的。三是相比冰，人们觉得雪温度更高，甚至比冻伤部位的皮肤温度还高，可以起到保暖作用。因此，才会有人认为用松软的雪按摩皮肤可以缓解疼痛。

但在现代医学条件下，用雪治疗冻伤是错误的，不但很难改善血液循环，还可能导致新的损伤。正确的方法是，一旦出现肢体冻伤，要离开冻伤环境，回到常温下。用30摄氏度到40摄氏度的温水逐渐恢复皮表体温知觉，口服热水也有助于提高体内循环温度。但不要用热水浸泡皮肤，也不要火烤或摩擦冻伤的皮肤，剧烈的温度变化反而不利于皮肤的恢复。

若出现水泡溃疡，不要剪开，可先外用冻伤膏，抗生素软膏保护后，用电热暖手宝或者温水袋逐渐恢复体表温度，然后就医治疗。

流言 生物制剂冬季可放室外

真相 有人认为冬季户外气温寒冷，保存胰岛素、激素等生物制剂不用再特意放到冰箱中冷藏，放在户外就可以了。

其实不然。胰岛素、激素等属于生物制剂，冷冻后其蛋白质会变性，将导致药品失效。一般情况下，未开封的生物制剂建议放在2摄氏度至8摄氏度的冰箱中冷藏。冷冻和冷藏是完全不同的概念，冷冻通常指零下20摄氏度至0摄氏度。

北方冬季户外往往比较寒冷，气温可能降至0摄氏度以下，如果将胰岛素等生物制剂直接放置在室外，极有可能被“冻伤”，即使解冻，也无法正常使用。

在冰箱中存储胰岛素、激素、血液制品等生物制剂时，也不建议放在冰箱门上的储物格里。因为开关冰箱门可能导致温度不恒定，开关门产生的震动也可能破坏生物制剂的分子结构，进而损坏药品。