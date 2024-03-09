厦门医保创新举措：高效办好“出生一件事”

中新网厦门3月8日电(记者 杨伏山)“我就在手机上点了几下，一分钟的时间，新生儿医保参保报销就‘秒批’了，太方便了！”刚生完二胎的郑女士，还没出院，就在“掌上”办完了新生儿医保“出生一件事”。

回想4年前生育一胎时，郑女士前后跑了好几个部门，等了2个月才拿到报销的医疗费用。

翻天覆地的变化，让这位“新厦门人”深切体会到了厦门的“医保速度”与“医保温度”。

厦门市医保局8日介绍，继去年9月15日推出新生儿医保参保报销“秒批”服务2.0版之后，该市医保持续发力，优化升级，切实解决民众“急难愁盼”问题，今年一月又正式上线新生儿秒批“父亲”角色功能。

该“秒批”服务2.0版新功能主要包括：缩短办理时间，最快1分钟以内；实现线上“掌上办”；扩展父母及(外)祖父母代展儿童医保码；多渠道缴费等内容。

一直以来，由于新生儿出生时还没有取得身份信息，新生儿医保直接结算是全国各地普遍面临的难题。

据介绍，国家医保局等5部门近日联合印发《关于开展儿童参加基本医疗保险专项行动的通知》，鼓励探索推动新生儿在出生180天内均可凭医保码在定点医疗机构直接就医结算。

国家医保局近日还发布了《关于在医疗保障服务领域推动“高效办成一件事”的通知》，要求全面通堵点、促集成实现“办成一件事”，在重点事项清单中，围绕参保人员共提出8个服务事项，第一件便是落实新生儿“出生一件事”，新生儿可凭户籍或出生医学证明办理医保参保，生育医疗费用可“一站式”报销，不需要到多个部门跑腿、多次提交材料。

针对新生儿出生医疗费报销步骤多、流程长、手续繁的民生痛点，厦门市医保部门率先破题，疏堵点、破壁垒，早在2020年就在全国首创推出新生儿医保参保报销“秒批”服务。