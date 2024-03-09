全国人大代表刘晓青：逐步完善预防接种体系

中新网北京3月8日电 (朱莹)今年的政府工作报告提出，深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，筑牢人民群众健康防线。全国两会期间，全国人大代表、江西省疾病预防控制中心主任刘晓青建议，逐步完善中国预防接种体系，提升全生命期免疫服务质量，解决成人接种最后“一公里”问题。

预防接种作为群众最为熟知的疾病预防控制手段，在保障全民健康中发挥了巨大的作用。刘晓青表示，自2007年实施扩大免疫规划以来，中国的免疫规划疫苗共有14种，可预防15种疾病，“但免疫规划疫苗种类已有近16年未作实质性的扩容和调整，存在较大的优化空间。”

刘晓青注意到，近年来，越来越多的群众认可通过接种疫苗预防疾病的效果，但与儿童免疫规划疫苗接种率达90%以上的水平相比，成人疫苗接种率普遍较低。一方面，中国尚未出台相应的成人预防接种策略及成人预防接种门诊的建设规范或标准；另一方面，常规儿童接种门诊提供成人预防接种服务能力仍不足。医疗机构对开展成人预防接种服务的意愿也较低。

“因此，为促进全人群、全周期健康和可持续发展，确保每个人的健康和福祉，建议逐步完善我国预防接种体系，提升全生命期免疫服务质量。”刘晓青说。

刘晓青建议，建立覆盖全人群、全生命周期的预防接种服务体系，提高服务可及性。如依托儿童门诊，错时错峰开展成人预防接种服务；设置成人预防接种单位建设标准和规范，提供就近就便接种服务，解决成人接种最后“一公里”问题。

此外，刘晓青建议，动态调整国家免疫规划疫苗种类，根据疾病流行情况、人群免疫状况等因素，支持和鼓励多联多价等新型疫苗的研发和使用，减少接种次数，方便群众；逐步普及预防接种数字化服务，逐步实现全国各地预防接种数据互联互通和数据共享，探索实施电子预防接种证等。