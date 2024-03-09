中医力量守护“她”健康 内服外治实现“1+1>2”

中新网杭州3月8日电(郭天奇) 8日是“三八”国际妇女节，女性健康也再次成为热议的话题。浙江省中医院妇产科副主任、裘氏妇科名医工作室负责人张婷表示，目前痛经等妇科疾病较为常见，中医妇科强调辨证施治，在治疗妇科疾病方面有独特的优势。

辨证施治 注重整体调理

据张婷介绍，目前常见的妇科疾病多与生殖、内分泌相关，痛经、盆腔炎、多囊卵巢综合征、卵巢功能减退、子宫内膜异位症、不孕症等问题给女性带来了不少困扰。

“面对这些问题，中医可以通过对患者体征的辨识，辨证施治来纠正其身体内的‘偏差’。”张婷说。

“例如痛经涉及到器质性的疾病，西医的治疗可能是使用激素类药物，但如果碰到青春期的患者，使用激素就会有些顾虑。”张婷说，“而中医传承多年，在治疗痛经方面有明显的优势，提倡整体治疗，在调理方面有不错的效果。”

张婷表示，中医妇科的发展源远流长，从汉代张仲景开始，便有对妊娠病等妇科疾病的记载，也有很多药方流传下来，如芍药甘草汤、金桂温经汤等，这些药方经过各个时代的不断体悟、发展，成为了现在常用的经典名方。

“到了现代，中医妇科是和西医妇科紧密结合的，我们可以借助现代的检查手段做出更精确的诊断。”张婷说，“西医治疗讲究精准，而中医针对整体治疗，二者结合实际上可以获得更加个性化的治疗。”

内服外治 根据体质治疗

“中医治疗包括内服和外治两种手段，在妇科疾病方面，内服、外治相结合可以起到更好的疗效。”张婷说，内服是指内服中药，外治则包括针灸、推拿、穴位贴敷、艾灸等多种手段。

“以痛经为例，中医有一剂经典方金铃子散，对于原发性痛经、继发性痛经都能起到止痛作用，此外还有金桂温经汤，可以治疗虚寒型的痛经。”张婷说。

在外治方面，张婷表示，中医外治起到辅助作用，配合内服中药后收效很快。“患者在经期觉得小腹冷痛，可以使用隔姜灸，另外还可以使用特制的膏药进行穴位贴敷。”

据张婷介绍，痛经的成因与个人体质有关，在治疗时也要进行区分。“中医认为‘不通则痛’，但不通的原因有所不同，因为‘寒’那就要‘温’，如果是因为‘热’，那就要清化湿热。”

“湿热型的痛经需要健脾化湿、利湿活血，可以使用复方忍冬藤口服液等进行治疗；阳虚型的痛经以温阳益肾为主，可以使用仙灵脾、小茴香、鹿角片等药材；寒热错杂的患者则表现为手脚冰冷、长痘，容易感觉热，这类患者就需要更加复杂的治疗。”张婷说。

放松心态 重视日常保养

女性在社会中承担着重要角色，其健康也是一个不容忽视的问题，在张婷看来，想要保持健康，就要重视日常保养。“在治疗之外，女性也要注重保养，放松心态、保持良好的生活习惯其实就是一种保养。”

张婷表示，如今卵巢功能减退是一个比较常见的问题，而造成这一疾病的原因之一就是不良的生活习惯。“喜欢熬夜、饮食不节、情绪过度紧张都是对身体不好的，日常生活中可以有意识地控制一下，进行自我调节。”张婷说。

实际上，不少中草药对于放松心情、调理身体有着不错的效果。“肝郁型体质的女性可喝一些西洋参、玫瑰花泡的茶；湿热型体质的患者可以喝菊花茶；脾肾较虚的女性可以服用米仁、山药、茯苓；阴虚气虚的女性可以用黄芪、枸杞子泡茶饮用，另外也可以服用些女贞子和石斛。”张婷说。

此外，张婷表示，中医讲究平衡，服用任何中药都需要注意适量，过犹不及。“例如有子宫肌瘤、乳腺增生的患者可以吃一些蜂王浆、阿胶，但不能吃过量，如果服用过量，小肌瘤可能会长成大肌瘤，因此还是要讲究营养、寒热的搭配，保持身体的平衡。”

作为一名医生，张婷建议：“女性群体要重视自己的健康，如果有问题，就需要及时诊治。不要太过操劳，尽量放缓生活节奏，平常也要保持心情愉悦、精神放松。”