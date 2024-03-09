专家提醒接种HPV疫苗后仍应进行子宫颈癌筛查

中新网广州3月8日电(记者 蔡敏婕)“现在都知道HPV疫苗可以预防宫颈癌，但对于很多年纪较大的女性来说，可能她很多年前已经感染上HPV，要及早筛查。”中山大学附属第三医院妇产科学科带头人李小毛表示，年长的女性当务之急是定期筛查，早期发现、早期治疗癌前病变。此外，HPV疫苗接种后仍应进行子宫颈癌筛查。

中山大学附属第三医院生殖医学中心联合妇科、不育与性医学科于7日至8日开展义诊活动。李小毛表示，在HPV疫苗日益普及的现在，年轻人也别忘提醒自己的妈妈，体检时要进行宫颈癌筛查，即进行HPV检测、细胞学检测，“她们错过了通过疫苗预防的机会，需要靠早筛、早诊、早治来预防宫颈癌危害”。

HPV的学名叫“人乳头瘤病毒”，有99.7%的宫颈癌都是因HPV感染而来。宫颈癌是世界范围内公认的威胁妇女健康的主要“杀手”，位居2020年全球女性癌症发病率和女性癌症死亡率第四位，是唯一病因明确、可防可控的癌症。

中国女性感染高危型HPV的年龄呈“双峰”分布，15岁至24岁是中国女性感染的第一个高峰，40岁至44岁是第二个高峰。

李小毛介绍，在该院妇科门诊检查的病人中，发现HPV感染的大约占总数的20%左右，HPV病毒在普通人群中的感染率在10%至20%之间。感染HPV后，大约有千分之一左右会进展至宫颈癌，“宫颈癌也不是一下子产生的，而是要经历较为漫长的病变过程，所以给我们留下了早筛查、早治疗的机会，通过筛查发现的宫颈癌会取得更好的治疗效果”。

HPV疫苗接种是预防HPV感染和相关疾病的有效性、安全性良好的方法，但HPV疫苗接种后仍应进行子宫颈癌筛查。李小毛说，疫苗的作用主要是预防相关型别的感染，如果女性在打疫苗之前已经感染了HPV病毒，或者遇上了疫苗没有涵盖的型别，那么疫苗的确就没有那么好的预防作用了；另一方面，疫苗只是让人得宫颈癌的概率变低，而无法完全杜绝，“所以说，疫苗保护效果最好的群体是年轻的女性，尤其是初中的孩子。而即使打了疫苗，也是需要做筛查的。”(完)