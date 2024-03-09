珍珠饰品风靡女性市场 “00后”悦己消费火热

中新网绍兴3月8日电(项菁)“在十多家铺子精挑细选，最终买下了两条珍珠项链，一条作为礼物送妈妈，另一条则为自己增添一份优雅。”3月8日正值“三八”国际妇女节，“00后”杭州姑娘小陶和她的四位姐妹专程到浙江绍兴诸暨市山下湖镇“淘珠”，“珍珠是女性的‘灵魂伴侣’，秀气又温柔的小米珠让我很心动。我们每个人都给自己买了珍珠礼物”。

珍珠由天然蚌贝孕育而来，“珠圆玉润”的特性让诸多女性爱不释手。近年来，随着“她经济”在线上线下迅速崛起，珍珠饰品逐渐风靡女性市场，成为“00后”女孩首饰盒里的必备宝贝。

当日，被誉为“世界最大的淡水珍珠产销中心”的山下湖镇，华东国际珠宝城、“珍珠第一村”新长乐村等地都在上演“疯狂的珍珠”选购热潮，大量女性消费者到此挑选属于自己的那颗珍珠，其中不乏“00后”的身影。

选珠、试戴、讲价、下单……中午时分，华东国际珠宝城内一间间格子铺已经围满了人。在“润和珍珠”商铺里，一对来自湖北的“00后”小夫妻正在挑选珍珠耳饰，妻子朱敏受访时说，“珍珠饰品很‘火爆’，我也想给自己买一整套珍珠饰品。本想网上下单，但实体店看得见、摸得着，希望今天能满载而归。”

“这几天线下的年轻女顾客特别多。”在另一家珍珠格子铺，创业未满四年的26岁老板娘也表示，“每年的‘三八节’都是客流高峰，而今年购买珍珠饰品的‘95后’‘00后’明显增多，他们对款式的要求很高。”

珍珠在中国女性中掀起“新风潮”并非偶然。早在宋朝时期，珍珠妆以其修饰女子脸型的功能而广受欢迎。千百年过去，传统文化和现代时尚的交融，外加人们对“美”的多样化理解，无不加速了珍珠消费的年轻化趋势。

“00后”姑娘李珂楚家族三代从事珍珠行业，看中了珍珠的年轻消费市场，于2023年试水电商直播。李珂楚受访时说，“与传统批发销售模式不同，我尝试在年轻人活跃的抖音、小红书等平台进行直播，通过近距离互动，了解大家的喜好”。

在探索互联网销售的路上，李珂楚发现，年轻人除了对珍珠品质的高要求外，更倾向于选择既传统又时尚的珍珠款式，“如融入中华文化元素的‘新中式’耳钉就是‘爆款’，小动物造型的珍珠饰品也很受欢迎。”

女为悦己者容。纵观新生代珍珠消费群体，有的人偏爱“花样”款式，有的人则更喜欢简约大气风格，这都折射出年轻消费者对个性化的追求。

“没想到最畅销的是素链、素耳钉、素戒指。”为了抓住“悦己经济”，27岁主播康锦钰提前一周就开始备货，“我们准备了各种各样的款式，但卖得最好的是比较简约的‘百搭款’，这几天销售额也比平时上涨了30%。”

康锦钰所在的新长乐村已有40多年珍珠发展史，如今80%以上的村民从事珍珠生产与销售。新长乐村党总支书记何立新受访时表示，2024年以来，该村线上线下珍珠饰品销售已超15亿元。

因为热爱珍珠，大学一毕业，康锦钰就到这里当珍珠主播。入行五年，让她感触最深的是，越来越多年轻人爱上了珍珠，“珍珠饰品非常适合东方女性佩戴，它不仅可以作为一件美好的节日礼物，现在很多姑娘也将它当作18岁成人礼，或者进入职场的第一件珠宝。”