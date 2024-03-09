这份文件发布，更好满足老年人、外籍来华人员等支付需求

7日晚，《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》正式发布。意见在改善银行卡受理环境、优化现金使用环境、提升移动支付便利性等方面提出一系列要求，以更好满足老年人、外籍来华人员等群体多样化的支付服务需求。一起来看其中的要点——

要点一：切实改善银行卡受理环境

目前，部分境外来华人员支付不便，很大程度上源于中外支付习惯不同，许多境外来华人员还是习惯于使用银行卡。

意见要求，不断提升老年人、外籍来华人员等群体使用银行卡的便利性，支持公共事业缴费、医疗、旅游景区、商场等便民场景使用银行卡支付。

根据意见，各地方政府要聚焦“食、住、行、游、购、娱、医”等场景，确定大型商圈、旅游景区、旅游度假区、夜间文化和旅游消费集聚区、文博场馆、文娱场所、酒店、交通枢纽站点、医院等重点场所及重点商户名录，推动受理境外银行卡。银行、支付机构要按照重点商户名录，加快推进境外银行卡受理设备软硬件改造，统筹考虑推动非接触式支付发展。

在国新办近日举行的国务院政策例行吹风会上，中国人民银行副行长张青松介绍，目前，上海、浙江的重点商户外卡受理覆盖率已超过90%。

当前，多家银行正加速拓展境外银行卡受理环境。工商银行13万户商户外卡POS机均支持五大卡组织外卡消费，80万台POS机具备外卡收单功能；中国银行截至2月26日受理外卡商户数较年初增长13%，在受理银行卡的商户中有近三成可受理外卡，是近年来最高水平。

要点二：持续优化现金使用环境

中国人民银行调查显示，老年人中经常使用现金的人数占比超过75%。同时，部分境外来华人员习惯使用现金支付。

此次发布的意见提出，引导经营主体特别是交通、购物、餐饮、文娱、旅游、住宿等民生、涉外领域主体，公开承诺可收取现金，做好零钱备付，满足现金使用需求，提升日常消费领域现金收付能力。

“我们要确保人民币现金法定货币地位，依法坚决查处、整治个别商户拒收现金行为。”张青松说。

意见还要求，银行要主动推出标准化、多样化的人民币现金“零钱包”产品。持续开展ATM银行卡受理改造，支持老年人、外籍来华人员等群体使用境内外银行卡支取人民币现金。指导外籍来华人员入境较集中的机场、港口等口岸地区和入住较多的酒店等增设外币兑换机构和设施，增加可兑换的外币币种，加强外币兑换服务人员业务培训，提升外币兑换服务水平。

要点三：进一步提升移动支付便利性

意见要求，银行、支付机构和清算机构要加强合作，在风险可控的前提下，持续完善移动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，扩大受理范围，充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求，做好适老化、国际化等服务安排。

为弥合老年人“数字鸿沟”，目前主要移动支付App均已进行适老化升级，通过简化流程、放大字体图像、专线人工客服等方式，提升老年群体移动支付服务体验。

为进一步便利外籍来华人员使用移动支付，中国人民银行此前提出，将从三个方面推出针对性措施：指导支付宝、财付通优化业务流程，提高境外银行卡绑卡效率；在切实保护个人信息安全的同时，简化身份验证安排；指导主要支付机构将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

近段时间，相关部门着力打通境内外支付，一方面推动“外卡内绑”，境外银行卡可绑定支付宝或微信在国内商户消费，另一方面支持“外包内用”，越来越多境外电子钱包可在国内使用。目前，支付宝和财付通等已经引进了13个境外钱包。

此外，记者7日晚从支付宝、财付通获悉，二者均已落实中国人民银行提出的上述交易限额的提升。

要点四：提升账户服务水平

意见要求，银行、支付机构要进一步优化开户服务流程，合理实施账户分类分级管理，紧盯重点地区、重点网点、重点业务环节，完善多语言服务、咨询投诉等开户配套服务，不断提升账户服务水平。

数据显示，截至2023年末，国内金融机构累计为外籍来华人员开立银行账户约2200万户，较2022年末增加了314万户。

据了解，当前工商银行完善开户政策、精简开户流程，为短期签证、免签等人员提供开户便利；招商银行推出“香港代理见证开户”，帮助香港居民快速开立内地Ⅱ类、Ⅲ类个人银行结算账户。

要点五：更好保障消费者支付选择权

意见要求，规模以上的大型商圈、旅游景区、旅游度假区、文博场馆、文娱场所、酒店、交通枢纽站点、医院等重点场所必须配备受理移动支付、银行卡、现金等必需的软硬件设施，保障消费者自主选择支付方式及工具。

“要努力营造更加开放、包容、多元的支付体系和支付环境，一视同仁为各类人群提供便捷安全的支付服务。”招联首席研究员董希淼表示，意见还提出了建立督导机制，对重点地区、重点银行及支付机构、重点商户等进行明察暗访、督促指导，有利于确保各项工作有效落实。（记者张千千、吴雨）