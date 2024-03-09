两会现场速递丨探寻呵护青少年心理健康“最优解”

在北京参加全国两会的间隙，湖南省人民医院常务副院长向华委员不忘发个信息，为康复期的一名少年鼓劲儿。

2023年9月，这名高中生因为叛逆自伤。向华把他从黑暗中拉了回来。如今，少年已经能扶着拐杖走路。

“向伯伯，今天痛得厉害。”“那证明你快好了，痛感神经都恢复了。”

医卫界别小组会上，向华讲述了这个故事。“未成年人心理健康问题是大事。”

随即，不少委员表达了共鸣。

北京大学肿瘤医院大外科主任季加孚委员说，他眼下最关注的就是提升青少年人群心理健康问题防治水平。

中华医学会副会长、四川大学华西医院呼吸和共病研究院院长李为民委员注意到，未成年人心理健康问题是多种因素综合影响的结果，“不是学校一方的责任，也不是到医院就能马上治好，需要政府、家庭、学校、医院、社会等多方合作共治。”

2023年教育部、国家卫生健康委等十七部门印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025年)》以来，全国各地教育及相关部门做了不少有效探索。

“有进展，但还有差距。”上海科技馆馆长倪闽景委员说。

医卫界别委员们关心的话题，在教育界别委员的讨论中继续深入。

“让孩子多睡一会儿”“课间走不进操场，不能在走道停留，甚至在教室只能坐位置上”“身体素质、人际交往、心理韧性走向弱化”“现有保护未成年人心理健康的法规柔性有余、刚性不足”……

你一言，我一语。他们是教育界的专家，也是家长。

“浇花浇根，育人育心。”北京师范大学国家高端智库教育国情调查中心主任张志勇委员说，呵护学生身心健康，是教育的首要任务，也是每个孩子享有良好教育的基础。

如何呵护这份健康？全国两会前夕，全国政协教科卫体委员会组织赴云南开展青少年心理健康教育调研，张志勇在调研中有了新收获。

他向委员们分享了一所中学的故事。这所中学重视通过户外运动、群体活动帮助一些学生缓解焦虑，改善身心健康状况。孩子们每天睡眠9个半小时，1/3是室外活动课，读书分享、音乐沟通、对话校长，收获足够的安全感与主体意识。

“爱，在亲子关系、师生关系、同伴关系中。我们需要努力接纳每个孩子，帮助学生建构良好的社会关系，感受人与人之间的温暖，并认知自己的主体价值。”张志勇说。

除了爱，还要科学施策。

有的地方心理健康教育长期开展，却并未明显减少青少年群体的焦虑、抑郁、睡眠障碍、厌学等情况。倪闽景指出，以加强青少年心理健康成因机理综合研究为基础，以开展广泛的社会科普、正确认识心理健康为先，以全社会积极预防为主、以学校心理健康体系建设为辅，并建设心理疾病检测网络与治疗应急机制，才是综合治理之道。

从优化“系统治理”链条的角度，委员们提出不少解决方案。

中国国际青年交流中心党委书记刘爱平委员指出，应着力形成倡导全面发展的育人共识，纠正“中考分流就是提前预知人生失败”“考不上名校这辈子就完了”等错误评价体系，缓解学生、家长、教师的焦虑情绪。

北京市第四中学校长马景林委员建议，由学校牵头，建立家－校－医院三位一体的青少年心理健康监测管理体系，确保相关信息的顺畅沟通。

北京市第二中学艺体中心主任孟艳委员提出，将学校教育、家庭教育和社会教育有机融合、共同推进，构建系统化的心理健康教育模式。

江苏泰州市姜堰区实验小学教育集团校长高金凤委员认为，应由教育部门牵头，多专业主体合作，建立“一生一策”心理健康档案。

7日下午的教育界别协商会议上，来自教育部等部委的相关领导，积极回应委员关切。

教育部列出新一年20项学生心理健康工作重点任务，包括建设全国学生心理健康监测平台等；中宣部将加强顶层设计，起草有关青少年心理健康的文件；中央网信办将持续开展青少年群体心理健康网上引导；国家卫健委将继续做好相关专业医师培训，加强心理健康知识科普宣教。

向华把会场上的温暖声音，分享给远在1500公里外的少年，并很快得到回复：“这么多人关爱着，我会好好恢复，努力学习，加油！”（记者任沁沁）