朱友刚：立足“减震器”“稳定器”定位 为百姓健康贡献保险力量

近年来，保险业持续变革演化，新机遇、新场景、新需求不断涌现。全国“两会”期间，保险业作为经济“减震器”和社会“稳定器”，也受到了广泛关注。近日，平安健康保险股份有限公司（以下简称“平安健康保险”）党委书记、董事长朱友刚就保险业助力建设金融强国、做好金融工作“五篇大文章”、提升百姓健康福祉等社会热点议题分享了他的见解。

中央金融工作会议提出，要加快建设金融强国，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。据朱友刚介绍，平安健康保险积极响应号召，利用先进数字技术，为用户提供智能化健康管理和健康咨询；通过数据库与核心系统，打造完整的客户生态，为保险业插上坚实的翅膀；创新产品设计，以“线上+线下”推广模式，满足百姓的多层次保障服务需求。

朱友刚认为，中央金融工作会议从强国建设、民族复兴战略全局高度提出加快建设金融强国的目标，这要求企业在服务国家战略全局方面要有更强的使命感与责任感。“平安健康保险顺应高质量发展的时代要求，立足‘经济减震器’和‘社会稳定器’定位，在履行服务社会民生职责的同时，将多年积累的资源反哺实体经济，为社会创造价值。”他说。

保险业是与百姓健康福祉息息相关的行业，随着《“健康中国2030”规划纲要》《健康保险管理办法》等一系列政策法规的出台，健康保险产品体系渐次丰富，健康服务供给能力不断增强。

“平安健康保险致力于打造一个全生命周期、全流程、全民的‘健康保险+医健服务’新模式，为客户提供‘省心、省时、省钱’的一站式健康解决方案。截至目前，针对全国老、中、青全年龄段不同人群，平安健康保险推出了覆盖健康体、慢病体和带病体的百余款特色产品，形成了多元化产品体系。”朱友刚说。

“在我看来，买保险并非仅仅是买一份经济保障，更重要的是买一份健康，买一份幸福生活。”立足2024年新起点，朱友刚表示：“平安健康保险将坚持人民至上，坚守风险底线，践行人民性和专业性，尽最大努力满足不同客群、不同病种对健康保险的需求，延展服务内涵，提升关爱力度，开创高质量发展新局面，为健康中国建设贡献平安力量。”