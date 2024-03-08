艾尔建美学满天星计划携手中小型医美机构 助力医美行业高质量发展

为进一步助力医美行业高质量发展，艾尔建美学于3月7日在武汉正式启动“2024满天星计划”，计划旨在针对全国范围内26个省市自治区的数千家中小型医美机构，开展为期一年涵盖医生技能、机构运营及专业咨询三大领域的赋能培训。据悉，艾尔建美学通过本次“2024满天星计划”，将与国内中小型医美机构及时分享医疗知识、经营理念，助力提高中小型医美机构整体医疗水平、交付能力，推进医美行业高质量发展，提升行业专业化、合规化、高品质服务能力。

“中国的医美的渗透率远低于其他国家，三五线城市依然有非常大的发展空间。感谢艾尔建美学一直在助力医美的培训，是有情怀和正能量的行为。”中国非公立医疗机构协会整形与美容专业委员会候任主任委员兼秘书长、北京丽都医疗美容医院院长石冰认为，“规范是理念，是行为，更应该坚持这一理念的是医生，而医生却经常被忽视。不是回归医疗本质，而是坚守医疗本质。科学合理的治疗路径是非常重要的，要从正面去疏导什么是正确的，是坚持医疗本质的。只有坚持这些，中国医美才能可持续发展。”

艾尔建美学2022年发布的《全球美学未来趋势报告》指出，医美行业以及医美从业者需建立起更高的标准。其中，医美医生获得持续正规的教育、培训和支持至关重要。

艾尔建美学相关负责人介绍，近年来该公司持续与中国非公立医疗机构协会合作，推动公立与非公立医疗机构协同发展。自2021年签订“携手共进，艾美而行——中国行年度巡讲活动”战略合作项目以来，开展场次及覆盖医生范围均不断提升。2023年艾尔建美学参与的非公医协医生教育项目近30场，覆盖了22个城市近3200位专业的皮肤科和整形外科的医生。同时，与2022年巡讲集中在一线城市相比，2023年的巡讲项目逐渐扩大到了二、三线城市，为当地的医美医生提供交流学习的机会。

据介绍，此次“2024满天星计划”融入正品正规、医疗品质交付等宣讲环节。

中国整形美容协会常务理事、常务副秘书长曹德全认为，医美行业必须以医疗的质量为导向深耕技术和服务，真正做到合规、专业、高品质，医美机构发展才能行稳致远，医美需求者的治疗安全和治疗效果才能得到保障。

中小型医美机构在中国医美行业高品质发展的进程中扮演重要角色。据了解，“2024满天星计划”集合了坚持医美品质交付的数千家中小型医美机构，旨在共同探讨如何从医疗专业、审美理念、全程服务等各个环节的优化提升，最终为医美需求者实现更加理想的治疗效果和满意度。

“中小型医美机构是中国医美行业发展的重要引擎之一，规范中小型医美机构的发展路径是全行业健康发展的基础。”关于如何助力中小型医美机构发展，艾尔建美学中国市场部执行总监田琳说：“目前，中国医美行业的渗透率依然较低。艾尔建美学希望通过‘2024满天星计划‘等一系列赋能项目及平台，分享医美领域的各类先行成果，联动上下游合作伙伴共同赋能中小型医美机构，为医美需求者创造长期价值，助力市场百花齐放。”

中国整形美容协会咨询分会常务理事、颜咨美学联合创始人虞姿昊表示：“经济波动下消费医疗进入精细运营的新阶段，而‘小而美’‘小而专’的医美机构也将迅速成为医美市场主流之一。‘2024满天星计划’针对中小医美机构主要痛点，持续输出前沿的治疗理念、技术思路和商业模式，帮助机构瞄准细分领域做深、做精、做专，差异化竞争优势，有效建立了‘以医为本’的品牌‘护城河’，也助于医美行业以更加健康、更可持续、更为长远的发展态势为求美者提供服务。”