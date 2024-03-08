刘梅林委员：呵护女性心血管健康

今年全国两会，全国政协委员、北京大学第一医院老年科主任刘梅林提交了《关于促进女性心血管健康的提案》。她呼吁，应采取更积极的措施促进女性心血管健康。

心血管疾病早已成为威胁我国女性健康的“头号杀手”。但当刘梅林向很多人抛出“女性死亡的主要原因是什么”这个问题时，得到的回复通常是“肿瘤”而非心血管疾病。这让她感觉到，让全社会关注女性心血管健康，依然任重道远。

时钟拨回到1999年，刘梅林在瑞典乌普萨拉大学攻读医学博士。导师介绍的一项研究让她深刻认识到，早预防对心血管疾病防控而言意义重大。自此，刘梅林找到了职业发展方向。

回国后，她一方面投身于心血管疾病的临床防治，拯救大量患者；另一方面，她把更多精力放在女性健康尤其是心血管健康的科普和公益活动中。

在国内最大的心血管疾病国际论坛——长城国际心脏病论坛上，刘梅林作为主要组织者开设的“女性健康论坛”多年从未间断。此后，健康领域的大型学术论坛基本都设置女性健康议题，关注女性心血管疾病在学界形成广泛共识。“这是心血管医护人员努力了十几年的结果。”刘梅林十分欣慰。

让女性心血管健康话题从学术论坛进入寻常百姓家、为更多人所知，是刘梅林的新目标。

在她看来，公众对心血管疾病的认识还存在诸多误区和盲区。“比如，人们误认为心血管病患者以男性为主。实际上，从全生命周期来看，女性发生心血管疾病的风险高于男性，且年龄越大，患心血管疾病风险越高。”刘梅林说。

“再比如，人们往往认为女性患心血管疾病的风险因素和男性一致。而实际上，女性还面临一些特殊的危险因素，比如服用避孕药、妊娠、哺乳、绝经等。此外，情绪问题、免疫系统疾病也更容易导致女性心血管健康受到损害。”刘梅林表示。同时，由于女性心血管疾病的临床表现伴随症状多，掩盖了典型症状，容易被误诊、漏诊。女性的治疗过程及患者依从性也与男性有所不同。因此，刘梅林强调，要重视心血管疾病诊疗的性别差异。

当今社会，女性专属消费品琳琅满目，而针对女性的临床研究和标准化防治策略却屈指可数。刘梅林呼吁，医学界应为女性设计更多专属临床研究方案，从源头厘清女性心血管疾病的发病机制，制定更符合女性患者特征的治疗方案，为女性心血管健康保驾护航。

“女医生很多，但科室主任或领导岗位上的女性较少。这是因为女性普遍承担生育、照顾家庭的责任，难以全身心投入工作。”刘梅林说，“希望社会关注女性健康，多措并举解决女性后顾之忧，充分释放女性的聪明才智。”