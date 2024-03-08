海南：让群众更有“医靠”

2024年初，海南省政府明确提出“力争在当年全省人均预期寿命突破80岁”。这是继去年积极申请纳入国家人均预期寿命试点省份以来，该省在打造“健康岛”民生建设中的又一目标。

“依靠天然良好的生态气候和不断完善的医保体系建设，我们要把打造更高水平的健康岛做成海南民生工程的品牌。”海南省主要负责人表示。

由此，一场多层次、宽领域、全覆盖的医疗保障体系建设，让居住在琼岛的上千万群众越来越有“医靠”。

实现异地结算

守护“候鸟”“健康线”

海南是全国著名避寒胜地，每年11月份左右大批“候鸟”人群涌入海岛，异地就医的跨省报销成为一大问题。

来自黑龙江的白晓辉患有糖尿病，在海南万宁旅居，就医报销成为头疼之事。“之前来医院拿药只能先垫付，再拿回当地报销，或按普通门诊报销，费时费力。”白晓辉家属介绍，白晓辉于2023年两次因2型糖尿病慢性病取药并实现直接报销。“政策好、服务棒，让我们在海南找到了家的感觉。”

早在2009年，海南就率先启动跨省就医直接结算改革。经过多年探索，以前异地就医报销手续复杂、报销周期长、垫付负担重、往返两地累的问题，如今通过医保大数据建设，只要打开手机、提交材料、等待审核，最快“即办秒批”，最慢3个工作日内完成备案，备案后可在有效期内享受跨省异地就医直接结算服务，无需“垫资”。

“一站式服务站的工作人员手把手指导。”连续12年在海南过冬的崔向振是黑龙江人，与爱人都不会用手机操作，在工作人员耐心指导下才完成备案。“2023年，爱人住院共花费7421.85元，实时医保结算报销5997.13元。”他说。

数据显示，2023年海南跨省异地就医直接结算共104.6万人次，发生医疗费用33.8亿元，医保基金支出22.03亿元。

给予特殊补贴

筑牢百岁老人“生命墙”

海南是中国著名长寿地区之一，多个市县被称为“长寿之乡”。“关爱长寿老人、打造长寿之乡”是海南医保建设中的特殊课题。

“世界长寿之乡”澄迈，现有百岁及以上老人199名。家住文儒镇平坦村的邱英风今年106岁，患有慢性支气管炎，去年因为肺炎住院治疗，花了9000多元，依靠县里实施的“城乡居民基本医疗保险个人缴交部分由政府全额补助”政策，这笔花费全部得到报销。“真是大大减轻了家里负担。”邱英风儿媳王梅凤说。2023年，邱英风医疗费总额34071.23元，基本医疗保险报销22341.15元。

年满60周岁及以上的老年人参加城乡居民基本医疗保险个人缴交部分给予90%财政补助、百岁老人参加城乡居民基本医疗保险个人缴交部分给予全额财政补助。如今，澄迈199名百岁老人全部享受到了长寿补助政策。

不仅是澄迈，海南各地都已普遍落实了这一政策。居住在文昌的邢秀娥也是受益人。今年105岁的邢大娘是特困人员，生活在会文镇敬老院，城乡居民医疗保险由政府全额代缴。2023年邢大娘住院了4次，看病总花费34770.2元，基本医疗保险报销28681.73元，大病保险保销735.5元，医疗救助4396.03元，个人自付部分由政府全额“买单”。

完善职工医保

织密就业人群“守护网”

“肾移植手术总额15万元，报销了7万多元。是医保给了我重生的希望。”今年30岁的张雄胜感慨万千。

张雄胜是海南东方人，2021年8月份查出肾衰竭，“刚开始全家都蒙了，怕承担不起手术费用”。查出病症后，张雄胜进行腹膜透析“保命”，等待9个月后配型成功。在此期间，当地医保负责同志主动向他介绍相关政策，告知职工医保能够报销85%。“我这下才慢慢松了一口气。”张雄胜说。2022年7月，移植手术成功。一年多过去，张雄胜除了吃抗排药，正慢慢恢复健康。“抗排药也能报销，报销后每月只需要花费三五百元，只有实际支出的近1/10。”他说。

好政策，让就业群体有“医靠”，看病更安心，健康屏障更坚实。

在海南医学院第二附属医院，已经完成肾移植手术10个月，近日因肌酐高进行住院调理的黄先生正收拾衣物准备出院。黄先生是文昌人，一直在海口市从事数控技术工作，连续6年缴纳职工医保。2016年他查出患有慢性肺炎，后发展成为尿毒症，需要换肾。2020年开始配型，2022年配型成功，去年手术。“幸亏参加了职工医保，关键时刻给了我巨大帮助。”据他介绍，器官移植总费用7.7万元、总报销达到6.4万元，个人只承担1万多元。

据海口市医保局待遇保障科副科长张博介绍，目前，职工医保在职人员在普通门诊、住院、门诊慢性特殊疾病分别享受，一级定点医疗机构的报销比例是70%、90%、90%，二级为60%、88%、88%，三级是50%、85%、85%。另外，门诊慢性病可覆盖病种也从之前的36种达到了现在的52种。