数坤科技亮相ECR2024 诠释智慧医疗未来图景

2024年2月28日至3月3日，放射学领域最具影响力的全球性学术科研盛会之一，欧洲放射学大会（European Congress Radiology，ECR）于奥地利维也纳成功举办。本届大会以“下一代放射学”（Next Generation Radiology）为主题，AI成为本次大会关注的重点领域。

作为全球医疗AI领域的领导者，数坤科技受邀参展，以覆盖临床全流程的多模态解决方案亮相。在持续多天的大会上，数坤科技展台始终人潮涌动，让中国医疗AI实践成为了ECR2024最引人瞩目的风景之一。

来自西班牙一家知名医院的神经放射学组组长Caellas在到访数坤科技展台后欣喜表示：“我们医院在打造影像+介入一体化手术室的路径，最快的缩短卒中患者从影像诊断到手术的时间。数坤的AI可以在2-3分钟内给出影像结论，包含了CTA、CTP、NCCT的所有信息，对我们确认治疗方案非常有用。我非常希望尽快将你们的AI在医院中使用起来。”

人工智能，放射学的确定性未来

“下一代放射学”将由什么构成？

ECR2024的海报揭晓了答案。海报设计为一个胎儿姿势的机器人，意味着下一代放射学中人类和技术同等的重要性，而胎儿的姿势则意味着包含人工智能、机器学习和其他成像技术进步的真正潜力还远远未被开发出来。

本届大会主席Carlo Catalano教授在会前访谈中也多次强调人工智能的重要性。他表示，人工智能在速度和精度方面取得了重大改进，这意味着患者更加舒适，并且有更好的可能性来分析成像和数据。技术可以帮助减少对患者的辐射剂量。借助人工智能，还可以缓解医务人员短缺，加快工作流程，并更好地拉近与患者的距离。

人工智能的迅猛发展，为全球医疗产业的前进带来日新月异的变化。数坤科技作为行业领军企业，拥有强大的AI核心技术和创新能力。在打造产品的思路上，数坤科技首先覆盖医院影像科的主要需求，助力医生拥有全新的诊断参数和方式，高效精准工作。同时，数坤科技也支持影像科医生和临床科室开展合作，在打造新品的同时沉淀基础性的技术，为服务医院高质量发展和产业现代化升级提供了底层能力支撑。

在公司创立的7年时间里，数坤科技以医工结合的方式入驻医院，与医生、医院共同合作、共创，旗下产品已被全球近4000家医疗健康机构高粘性使用，得到了国内外临床专家及国际客户的高度关注和认可。

欧洲不但是医学影像的发源地，也是当前全球医疗装备行业的技术高地，市场准入极为严苛。在欧洲区域，数坤科技目前已在心、脑、胸三个关键领域同时拥有MDR CE认证，与欧洲各地的顶级医疗机构与研究院校开展了广泛合作。随着中国原创的加速出海，数坤科技将继续将更多医疗AI产品推向国际市场，以期共同探索医学影像未来。

技惊四座 数坤科技展台成最靓风景

本次展会数坤科技以“SHUKUN AI,Doctor’s Co-pilot”为主题，以多模态产品赋能临床全流程的AI实践，展示了医工结合、人机协“智”的医生未来工作范式，用实力诠释了智慧医疗的未来图景。

以数坤科技一站式卒中智能解决方案为例，其CT平扫AI能够快速找到出血区域，进行像素级的精准测量；ASPECT评分AI可自动勾勒脑部，自动计算脑部CT均值并给出ASPECT分值，一键输出结构化报告；头颈CTA AI能够在几分钟内自动处理脑血管，直接将血管阻塞或者缺血位置标记出来，分析阻塞的程度；CTP AI能够评估大脑的损害程度，量化评估核心梗死和缺血半暗带情况，评估患者脑组织可挽救的机会。

在数坤科技AI赋能下，首都医科大学宣武医院脑卒中绿色通道完成多模态影像学检查及诊断仅需15分钟，为脑卒中患者救治争取了宝贵时间。首都医科大学宣武医院被评为国家示范高级卒中中心，宣武绿道是国家级溶栓、取栓技术培训基地。首都医科大学宣武医院神经内科卒中抢救中心主任马青峰教授在接受新华网采访时曾表示，AI可以提高我们的效率，目的就是节省更多的救治时间从而减少患者的残疾概率，甚至是挽救生命。

ECR2024上，数坤科技带来了覆盖心、脑、胸、腹、肌骨等关键部位，包括CT、MR、DR、DSA、US等模态在内的超40款产品以及创新解决方案，全面覆盖了心脑血管疾病、肿瘤等重大常见疾病，已完成从单一场景到全流程、从单一病种检测到多病种分析、从单一模态到综合模态、从辅助诊断到辅助精准治疗的全面突破。

与此同时，数坤科技与多个顶尖医院的合作论文入选本次ECR学术征稿，共有5篇稿件被录用为电子壁报（Poster），论文涵盖了头颈CTA、冠脉CTA、骨龄、肺结节筛查等多种模态多种疾病，包括复旦大学附属华东医院、苏州大学附属第一医院、深圳市福永人民医院、金华市中心医院等合作伙伴。

本次中稿的多篇论文，均显示了影像组学和人工智能技术在前沿探索、指导临床方面的巨大潜力。复旦大学附属华东医院的论文指出，深度学习方法可以很好地预测肺磨玻璃结节的进展状态；金华市中心医院的论文表明，CCTA放射组学模型对心肌炎具有良好的临床预测性能，有望在未来发挥潜在的临床应用价值。

在国际顶级放射学会议ECR中，数坤科技及合作医院在征稿中取得佳绩，展示了公司医工结合的强大实力和致力于推动医疗健康创新的坚定承诺，也印证了人工智能引领的下一代放射学的无限可能。未来，数坤科技将继续以AI为擎，加深产学研用合作，为高质量的科研和临床实践持续注入澎湃动力，为广大医生及患者带来更好的产品和服务。

数字孪生 医疗AI的终极畅想

Carlo Catalano教授在会前访谈还提到：“未来，我们将推进数字孪生概念，即将所有不同的工具与人工智能结合使用，以获得不同资源提供的最佳数据。为了指导治疗反应，数字孪生将通过在模拟器上学习来应用，就像它已经应用于航空航天业一样。我们希望我们每个人都能利用我们所拥有的所有信息，创造一个双胞胎或化身，试图准确地了解患者的疾病。”

在此方面，数坤科技已有深入探索。

在肺癌治疗环节，精准微创的胸外科手术是非常重要的一环，需要术前的精准诊断和手术方案规划。由于器官组织的解剖变异性、腔镜手术视野受限等问题给医生对病灶及其周围血管之间关系的判断造成障碍，术前需要三维重建来辨识结节及其周围血管的情况。数坤科技手术规划智慧解决方案可以在3分钟内自动完成肺部数字化三维模型重建，打通肺部结节检出、脉管结构分割分类、肺段流域分割全流程，有效处理解剖变异，支持亚肺段切除术的精准手术规划，助力术前制定个性化手术方案，将以前“经验为主”的传统手术升级为“数据导航”的精准手术。

从健康管理的角度出发，数坤科技还希望为每个人打造一份“数字人体”档案。具体而言，是借助人工智能、物联网、大数据、云计算等技术，为非风险人群的筛、评、促，和需诊疗处置人群的诊、疗、康定制“数字人体”智慧健康档案，实现全生命周期的数字化健康管理，实现医院内、医院外的互联互通，诊前、诊中、诊后的动态疾病跟踪、监测、维护、干预。如今，这一“健医协同”智慧健康管理体系正在北京市昌平区、苏州市吴中区等地方开展先行试点。

在亲历AI技术飞速发展的同时，数坤科技对医疗健康产业智慧未来的探索从未停止。作为全球医疗AI领域的领导者，数坤科技正在携手更多合作伙伴共建智慧生态的路上，以期更好地服务全球医生和患者，让人们享有无处不在的智慧医疗健康服务。