致盲率极高，青光眼呈现年轻化趋势

3月6日是“世界青光眼日”。青光眼是一种主要由房水循环障碍引发的眼科疾病。中山大学中山眼科中心教授葛坚曾在青光眼的预防与治疗讲座中指出，青光眼是全球第二大致盲性眼病和第一位不可逆致盲眼病，如果不积极治疗，就会造成失明。虽然青光眼的治疗手段不断有新的进展，但是青光眼患者的致盲率仍居高不下，全社会都应该提高对青光眼的认识。

中国青光眼患者呈年轻化趋势

青光眼患者与年龄有关吗？甚至很多人的第一反应是“这是老年人才会得的病”，近日河南省卫生健康委提醒：任何年龄都可能患上青光眼。2023年发布的《青光眼综合防治管理白皮书》呈现的中国青光眼患者整体画像显示，中国青光眼患病与年龄相关但呈年轻化趋势。

青少年群体患青光眼风险增高，与用眼习惯和生活方式有很大关系，手机、平板、电脑等电子产品的高频使用，使得眼部长期处于过度使用的状态。而暴饮暴食、加班劳累、情绪波动等生活方式都可能会导致眼压升高，从而引发急性青光眼。

哪些人群容易患青光眼

哪些特征群体更需警惕青光眼？上海市眼病防治中心、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院等编写的《青光眼综合防治管理白皮书》研究发现，青光眼与其他慢病共患病比例高。青光眼以原发性青光眼为主，56.54%的青光眼患者合并有其他慢性病。根据卫健部门的提醒，40岁以上、存在青光眼家族史、合并600度以上近视、存在全身系统性疾病和糖尿病的人群发生青光眼的风险更高。

可防可控但要早诊早治

青光眼的诊治一直是眼科领域的热点与难点。目前，青光眼可以通过药物、激光、手术进行治疗。国家卫生健康委印发的《“十四五”全国眼健康规划(2021-2025年)》，明确要提高眼底病、青光眼等眼病的早诊早治能力。众多眼科专家提示，青光眼可防、可控、不可怕，但不管不顾可能导致不可逆盲。重点是发现问题要早诊早治。

据上海科协发布的相关科普贴文，青光眼发病多隐匿。青光眼急性发作时，可表现为眼压急剧升高，患者表现为眼痛、眼胀、眼红、视力下降、头痛、恶心呕吐、视物虹视等症状。

眼压是判断青光眼的一项重要指标，眼压持续过高会造成眼球视功能的不可逆损害，进而引发视野缺失、视神经萎缩、视力减退等问题。国家健康科普专家库专家、中山大学中山眼科中心主任医师刘奕志曾在世界青光眼周相关主题活动中表示，控制眼压到安全范围是青光眼治疗有效的重要指标。

此外情绪波动、过度劳累、光线暗的环境下停留过久，也是青光眼的重要诱发因素。中山大学中山眼科中心教授葛坚指出，平时应该爱惜眼睛，包括每天闭眼半小时进行冥想，此举可以调控眼压，保护视神经，与此同时，还要保证睡眠时间。