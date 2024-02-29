多巴胺和血清素影响大脑决策机制揭示

科技日报北京2月27日电 （记者张佳欣）是什么影响了人类的社会决策？在26日发表于《自然·人类行为》杂志的一项研究中，美国弗吉尼亚理工大学领导的国际团队揭示了一种前所未知的神经化学机制：多巴胺和5-羟色胺在影响人类社会行为中的作用。

在这项研究中，4名接受脑深部刺激手术的帕金森病患者被要求玩一场“要么接受要么放弃”的“最后通牒”游戏。游戏设置中，人类玩家和计算机玩家共计可向患者发放20美元，患者必须接受或拒绝两玩家对20美元的不同分配。如果患者拒绝这种分配，那么他们双方都不会得到任何东西。

“人们根据社会背景作出决策”这一观念在决策类游戏中并不新鲜。但现在，研究人员首次证明这可能来自多巴胺和5-羟色胺（又名血清素）的动态相互作用。

当人们作出决策时，多巴胺似乎会密切关注当前的报价与之前的报价相比是更好还是更差，并作出反应，它好比是一个持续的跟踪系统；与此同时，5-羟色胺似乎只关注当下具体报价的价值，这意味着它专注于个案评估。

当人们与其他人比赛时，多巴胺总体上更活跃。这些信号叠加在一起协同作用，有助于人脑在社交互动过程中对价值进行全面评估。

接受脑深部刺激手术患者体内植入的碳纤维电极帮助收集数据。该方法的独特之处在于可多次测量神经递质。研究人员首次看到了多巴胺和5-羟色胺的协作如何影响人类的认知和行为。

帕金森病患者的一个关键特征是脑干中产生多巴胺的神经元丧失。随着多巴胺的减少，5-羟色胺能末端开始萌发。研究首次揭示两者的一种复杂的相互作用，这与在啮齿动物模型中观察到的一样。研究人员表示，此次研究为了解广泛的大脑疾病打开了一扇窗。