增进民生福祉，提高人民生活品质（履职这一年）

王晓梅代表——

为县域教育高质量发展贡献力量

本报记者 王永战 丁雅诵

“普通高中教育是国民教育体系的重要组成部分，在人才培养中起着承上启下的关键作用。我从事高中教学和教育管理工作近40年，对县域高中发展格外关注。”四川省眉山市青神县青神中学副校长王晓梅代表说。

2021年12月，教育部等九部门印发《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》。县域高中办得怎么样？学生家长有啥困难？还有哪些亟待完善的地方？王晓梅代表一有时间就往村里跑，收集群众意见建议，仅去年一年就走访调研40余次。

在一户农村家庭，家长拉着王晓梅代表的手说：“家里经济条件一般，能把孩子送到县城上中学很不容易，希望孩子能有更好的教师和学习环境。”在与中学老师的座谈中，王晓梅代表也听到不少意见：县域普通高中生源问题、如何吸引更多优秀教师留得下教得好……

“县域高中办得好不好，关系千家万户。推动县域普通高中发展提升，需要各方协同发力。”王晓梅代表介绍，青神县近年来持续加大教育投入，引进国内优质教育集团进行合作办学，逐步加强高层次教师人才队伍建设，推行学校标准化建设，形成了具有县域特色的普通高中育人模式。

结合调研发现的问题，梳理有益经验，王晓梅代表有了新思考，“关键是要形成‘内外合力’。”王晓梅代表解释，“外”就是政策支持，加强普通高中招生管理，适时开展专项督查工作；“内”就是练好内功，学校自身要在加强教师队伍建设，健全教师的补充、培养、激励机制等方面下功夫，提升学校办学水平，为县域教育高质量发展贡献力量。

戴立忠代表——

用心用情守护群众健康

本报记者 王云娜

圣湘生物科技股份有限公司董事长戴立忠代表长期关注生命健康和医药领域的发展。过去一年，他奔走在调研路上，在全国各地走访了多家医院，聚焦群众健康，用心用情履职。

“解决看病扎堆问题、降低交叉感染风险，需要进一步引导优质医疗资源扩容下沉，激活基层医疗机构，做好患者分流。在调研中，我了解到一些好的做法和案例。”戴立忠代表说。去年，他在福建省一家儿童医院调研时发现，医院开展呼吸道快速核酸检测项目，过去两三个小时才能出检测结果，快速检测后只需要一小时甚至二三十分钟。与此同时，依托云平台，医院辐射周边医联体社区医院，能够实时统计分析辖区内社区病原体的流行情况，对区域医疗资源分配和疾病预防预警起到很好的指导作用。

通过梳理调研内容、结合相关资料，戴立忠代表撰写了多份建议，带上全国两会，“我建议充分发挥‘互联网+医疗’模式，扩容下沉优质医疗资源，提升基层医疗机构精准诊疗能力。”

这些年，戴立忠代表还密切关注国内外生命科技产业发展，他准备提交关于助力生命科技产业发展、打造更多世界一流企业的建议，“建议进一步解决市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面存在的突出问题，提高民营企业贷款占比，扩大发债融资规模，加强对个体工商户分类帮扶支持。”

“今后的工作中，我将继续深入群众、深入基层，用心用情履职尽责，努力为推动我国医疗卫生事业高质量发展、守护人民群众生命健康贡献力量。”戴立忠代表说。

李国华委员——

把“一老一小”问题解决好

本报记者 李林蔚

提案撰写过程中，广泛听取专业人士意见，几易其稿；和从事“一老一小”相关工作的同志交流，了解最新情况……连续担任两届全国政协委员，民革上海市委会副主委李国华委员长期关注“一老一小”问题。

“‘一老一小’关乎民生福祉，是民生保障的重点。”去年参加全国政协双周协商座谈会时，李国华委员就“加快推进老年食堂建设，构建老年友好型社区”作了发言，建议采用“政府办、市场做、社会助”的方式，让社区老年食堂“办得起、办得久、办得好”。

“现在生活条件好了，老年人不仅希望餐品经济实惠，还希望营养全、美而精。”在走访调研中，李国华委员了解到，上海一些区县、街道开办的老年食堂，场地由政府提供，餐饮交由专业机构运营，食堂平时面向社会开放，针对老年人就餐提供优惠。“这既有助于更好满足广大老年人的需要，又能保障社区老年食堂实现可持续运作。”他根据调查研究，提出相关建议。

托育问题也是李国华委员关注的重点。“在跟家长、老师、幼儿园园长和政府有关部门的交流中，我发现3岁以下婴幼儿照护是个难点。”今年，他从加快推进幼儿园保教一体建设的角度提出意见，建议拓展幼儿园托幼服务功能，切实解决婴幼儿照护困难。

“孩子的抚养教育，老年人的就医养老，是家事也是国事。”李国华委员说，“我要积极履职，让意见建议更好地反映人民呼声、回应群众期待。”

袁姝代表——

织好织密居民生活幸福网

本报记者 李卓尔 苏 滨

“在项目设计前期，我们充分征求居民意见，例如老年人想学摄影，我们就每周在老年活动中心开办摄影课。”贵州省贵阳市南明区河滨街道党工委书记袁姝代表说，只有持续关注群众所想所盼，才能把社区工作做得更好。

2021年12月，贵阳“一圈两场三改”规划建设攻坚三年行动计划发布，着力打造“教业文卫体、老幼食住行”全覆盖的便民生活圈。袁姝代表所在的南明区地处贵阳市老城区，为改善居民生活环境、提升居民生活品质，依托“一圈两场三改”，持续推进城市更新，完善城市社区功能。

2023年，南明区曹状元街区一期正式开街。“改造过程中，我们充分结合群众改造意愿诉求，开展了城镇老旧小区改造、特色街区打造以及重点文物保护修缮等工作。通过水电管网、安防照明、公共服务设施等配套基础设施和建筑主体提升改造，既保留了老街味道，又方便了居民生活，居民的幸福感更强了。”袁姝代表表示，民生改善要找准群众的需求点，在打通“最后一公里”上下功夫。

“今后的工作中，我力争全面深入地了解群众所思所想、所愿所盼。我将继续着力提高政务服务水平，顺应群众需求和时代发展，加强网格化、精细化管理，让群众在家门口可以享受到更优质的服务。”袁姝代表说。

今年，袁姝代表把基层治理、民生福祉等方面的建议带到会场，“作为来自基层的代表，我带来了基层声音和百姓期盼，希望能为织好织密居民生活幸福网多作贡献。”袁姝代表说。

《 人民日报 》（ 2024年03月07日 14 版）