周振宇代表——

高质量推进老旧小区改造

“城镇老旧小区改造是实施城市更新行动的重要内容，关系人民安居乐业。”湖南省常德市委副书记、市长周振宇代表说，高质量推进城镇老旧小区改造，在空间提质上要更加注重规划引领，突出规划的战略性、前瞻性、科学性，持续优化城市生产、生活、生态空间布局；在功能提升上要更加注重按需配套，以打造城市一刻钟便民生活圈为重点，扎实推进“精致片区”和完整社区建设；在风貌提靓上要更加注重统筹协调，不搞大拆大建、贪大求洋，下足“绣花功夫”，抓好城市的微建设、微改造，彰显城市的高颜值、好气质。

（本报记者王云娜整理）

郭玉峰代表——

用供暖热度提升服务温度

“人民群众对个性化、舒适性用热的需求，对供暖服务提出了更高要求。”内蒙古自治区住房和城乡建设厅党组书记、厅长郭玉峰代表说，结合城市更新行动，内蒙古持续开展供热管道更新改造等工作，促进城镇供热保障再上新台阶。

郭玉峰代表表示，内蒙古今年全面实施“城镇供热温暖工程”，将从热源保障、热网更新、热力站标准化改造等方面补短板，探索企业降本增效、用户节省费用、社会减少排放、供热安全有保障，按需供热、精准供热的新模式，推动实现安全稳定高质量供热，用供暖热度提升民生服务温度。

（本报记者张枨、王云杉整理）

王蜀黔委员——

打造宜居智慧韧性城市

政府工作报告提出，打造宜居、智慧、韧性城市。贵阳学院副校长王蜀黔委员说，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心，要加强科学规划，在功能扩展、服务保障、文化传承、活力韧性、智慧宜居上综合发力。

王蜀黔委员表示，近年来，贵州省贵阳市云岩区以商业街区打造、历史文化挖掘、无障碍适老化设施改造等为抓手，打造宜居城市取得明显成效。要以问题为导向，在“实”字上下功夫，综合考量城市土地资源禀赋和发展定位，统筹布局文化、空间、生态、基础设施等，以更科学的规划让城市更美好。

（本报记者苏滨整理）

龚建东委员——

补齐气象防灾减灾短板

“当前极端天气气候事件呈现频发、强发、广发特征，对城市安全与发展带来新的挑战。”中国气象局地球系统数值预报中心主任龚建东委员说，城市发展亟须补齐气象防灾减灾短板弱项，加强城市防灾减灾救灾能力建设。

龚建东委员表示，要加强顶层设计，研究编制韧性城市专项规划，制定韧性城市评价标准；完善城市气象灾害应急预案体系，进一步提升基层应急管理能力；构建协同综合、灵敏可靠的城市感知体系，加强极端天气、超标准洪水等监测预报，提高城市气象灾害监测预警能力。

（本报记者李红梅整理）

李为民委员——

提高呼吸慢病防控效率

政府工作报告提出，深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，筑牢人民群众健康防线。四川大学华西医院呼吸和共病研究院院长李为民委员表示，早防、早筛、早诊、早治是提高呼吸慢病防控效率的关键，要积极建立呼吸慢病“四早”防控体系，提升群众健康水平。

李为民委员建议，要坚持政府主导，做好顶层设计、组织协调、整合资源。引导各级医疗机构积极参与防控，鼓励三级医院积极参与防治，做好总体方案的设计、技术指导和基层人员的培训。要提升基层医院的防治能力，进一步落实“四早”防治体系，实现全病程管理。

（本报记者王明峰、王永战整理）

程丽芬代表——

规范校外体育培训发展

“青少年是国家的未来和民族的希望，促进青少年健康是建设体育强国和健康中国的重要内容。体育运动是孩子们成长中不可缺少的一部分，要加强对课外体育培训机构的监管，促进其规范发展。”南昌师范学院体育学院院长程丽芬代表说。

程丽芬代表建议，建立完善政府主导、多元主体治理的监管机制，有关部门要加强核查，严格监控培训机构虚假广告宣传、使用不符合标准的设备器材等，健全行业准入和教练员资历标准，要深化校外体育培训课程内容及教学理念，帮助孩子在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，实现青少年校外体育培训的可持续发展。

（本报记者邹翔整理）

《 人民日报 》（ 2024年03月07日 09 版）